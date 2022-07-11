Домовились про якісь "спільні кроки" у питанні обмеження на транзит через Литву в Калінінградську область. Про це повідомляють на офіційному сайті кремля та в пресслужбі лукашенка, передає 24 канал.

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Нагадаємо, що Литва заборонила транзит підсанкційних російських товарів через свою територію. у росії традиційно стали погрожувати, потім почали навчання в Калінінградській області з "Градами" та "Ураганами".

Диктатори говорили і про Україну

У лукашенка заявили, що говорили про перебіг "спеціальної військової операції". Що саме обговорювали – не уточнили. У повідомленні кремля про це взагалі не згадують.

Також обговорювали постачання російських енергоносіїв до Європи, будівництво білоруського порту та питання оборони білорусі та росії. Зокрема, піднімали тему двосторонньої співпраці та "зміцнення російсько-білоруських відносин".

Чи є загроза з білорусі

У Генштабі попереджали, що білоруська армія активізувалась – веде розвідку у прикордонних областях. Крім того, білоруси стягують військову техніку до кордону. Тому у мережі ширяться чутки, що держава може безпосередньо напасти на Україну.

лукашенко заявляв, мовляв, роль білорусі у "спецоперації" вже визначена давно. Однак ЗМІ пишуть, що він готується до заколоту з боку білоруських військових, бо ті відкрито виступили проти участі у війні з Україною.

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