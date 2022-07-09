Про що свідчать заяви Лукашенка, чого він домагається та чому йде на поводу у російського президента Володимира Путіна – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів білоруський експерт Валерій Карбалевич.

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Психологічний тиск та розтягування уваги ЗСУ

Карбалевич зазначив, що рівень ймовірності нападу білоруської армії на Україну на сьогодні не висока. Високою вона була на початку війни, коли з території Білорусі здійснювалася сухопутна атака. Тоді, це мало певний фактичний військовий сенс.

За його словами, коли Росія залишила північні області та перекинула основні сили на Схід та Південь України, уявити, що армія Білорусі самостійно спробує атакувати – важко.

Всю цю активність на кордоні та мілітаристичні ігри, які проводить сьогодні білоруська влада, я бачу як демонстрацію лояльності Росії,

– зауважив він.

"Мілітаристичні ігри грають на руку Росії" / Фото Getty Images

Експерт зазначив, Лукашенко відтягує сили та увагу Збройних Сил України від Донбасу. І це "грає на руку Росії". Крім того, білоруське керівництво стурбоване участю у війні білоруських добровольців на стороні України.

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Білоруські добровольці в Україні

Крім того, білоруське керівництво стурбоване участю у війні білоруських добровольців на стороні України. Зокрема, командири полку Кастуся Калиновського заявили про те, що "завершать справу в Україні, а потім підуть звільняти Білорусь від лукашенківського режиму".

На ці висловлювання вже встигли відреагувати в Республіці, зазначивши, що "не бояться цього та легко з цим справляться". Але сам факт, що це стали коментувати, означає занепокоєність Лукашенка.

Тому, ці мобілізації на кордоні якоюсь мірою є певною відповіддю, результатом та превентивною реакцією на заяви білоруських підрозділів, які воюють на боці України,

– додав політичний оглядач.

Однак, щоб психологічно подіяти на українське суспільство та деморалізувати його, зі сторони Білорусі будуть продовжуватися ракетні обстріли. Карбалевич зазначив, що є інформація, що з Росії перевозяться нові ракети. Але якогось практичного військового сенсу в цьому немає.

Загроза наступу з боку Білорусі: коротко