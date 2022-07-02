Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко вирішив погратися із гучними заявами. Щоправда, втілювати свої погрози у життя він дуже боїться.

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Черговий блеф від Лукашенка

Білоруський диктатор дуже боїться вступати у війну проти України. Він розуміє, що його армія буде миттєво розбита, але намагається прикриватися іншими причинами.

Нас, як і раніше, намагаються втягнути у війну в Україні. Мета одна – одним махом розібратися і з Росією, і з Білоруссю,

– заявив Лукашенко.

Також він додав, що напад на Україну з Білорусі "їм потрібен", тому його армія не нападати через "турботу про мирних мешканців".

Окрім того, білоруський диктатор видав шизофренічну заяву про те, що Києву потрібно більше загиблих українців, щоб "кричати про фашистів із Росії та Білорусі". Про те, що саме з території Білорусі окупанти здійснюють обстріли мирних українських міст, він змовчав.

Також білоруський диктатор додав, що наказав взяти на приціл центри прийняття рішень противників Мінська. Про кого саме йдеться, він не сказав, очевидно, йому забракло сміливості відкрито оголосити когось ворогом.

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Білоруська армія продовжує проводити різноманітні навчання біля українського кордону. Вона навіть навчається зводити понтонні переправи та тренує інші наступальні дії.

Разом з тим Лукашенко не хоче кидати свою армію у війну проти України. Він розуміє, що в такому разі просто залишиться без неї.

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