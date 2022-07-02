Про те, чому Лукашенко максимально намагається тягнути час та не готовий офіційно воювати проти України – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

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Лукашенко боїться втратити владу

Зараз Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів. У прикордонних районах проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Втім, вступати у повномасштабну війну Лукашенко не поспішає, хоча Путін всіма силами намагається залучити білоруську армію.

Максим Джигун зазначив, що позиція Лукашенка у цій ситуації не може бути схвальною, тому що вступ білоруської армії до війни з Україною рано чи пізно призведе до повалення диктаторського режиму.

Єдина сила, на яку зараз опирається Лукашенко задля збереження своєї абсолютно нелегітимної влади, – це військові, які можуть задавлювати мітинги, протести та які будуть оберігати Лукашенка у разі нападу з боку Росії.

Відносини між Лукашенком та Путіним зараз не найкращі / Фото Getty images

Останнє, чого хоче Лукашенко – це вступати у війну

Політолог нагадав, що зараз відносини між Лукашенком і Путіним – не найкращі. Путін давно думає про те, щоб поставити у Білорусі більш передбачуваного керівника, який був би максимально лояльним та виконував усі його забаганки.

Разом з тим, ми розуміємо, що якщо білоруська армія вступить у війну, шансів у неї на успіх немає і повернуться вони назад до Білорусі у пакетах, а Лукашенку більше не буде, на що опиратися. Зараз головне завдання Лукашенка – якомога довше розтягнути час цього "навчання", підготовки до війни, розконсервації техніки. Тобто максимально тягнути час в надії на те, що ЗСУ підуть у контрнаступ і ця війна закінчиться,

– пояснив політолог.

Джигун впевнений, що останнє, що зараз в інтересах Лукашенка – це вступ білоруської армії до війни з Україною. Так, вони дають свою територію як плацдарм для російської армії, звідти запускаються ракети, перекидається техніка, але безпосередньої участі солдатів у цій війні Лукашенко не хотів би.

Загроза наступу з боку Білорусі: коротко Раніше у Генштабі повідомляли, що білоруських військових на навчаннях тренують російські офіцери. Основні напрямки – це розвідка та вчинення диверсій.

За інформацією ЗМІ, білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.

Також у Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.

Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад. З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни.

За їхніми даними, армія Білорусі не є боєздатною силою. У неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду, на відміну від ЗСУ. Окрім цього, Лукашенкові армія потрібна для того, аби утримувати свій режим.

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