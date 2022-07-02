Про те, чому Лукашенко максимально намагається тягнути час та не готовий офіційно воювати проти України – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.
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Лукашенко боїться втратити владу
Зараз Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів. У прикордонних районах проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби. Втім, вступати у повномасштабну війну Лукашенко не поспішає, хоча Путін всіма силами намагається залучити білоруську армію.
Єдина сила, на яку зараз опирається Лукашенко задля збереження своєї абсолютно нелегітимної влади, – це військові, які можуть задавлювати мітинги, протести та які будуть оберігати Лукашенка у разі нападу з боку Росії.
Відносини між Лукашенком та Путіним зараз не найкращі / Фото Getty images
Останнє, чого хоче Лукашенко – це вступати у війну
Політолог нагадав, що зараз відносини між Лукашенком і Путіним – не найкращі. Путін давно думає про те, щоб поставити у Білорусі більш передбачуваного керівника, який був би максимально лояльним та виконував усі його забаганки.
Разом з тим, ми розуміємо, що якщо білоруська армія вступить у війну, шансів у неї на успіх немає і повернуться вони назад до Білорусі у пакетах, а Лукашенку більше не буде, на що опиратися. Зараз головне завдання Лукашенка – якомога довше розтягнути час цього "навчання", підготовки до війни, розконсервації техніки. Тобто максимально тягнути час в надії на те, що ЗСУ підуть у контрнаступ і ця війна закінчиться,
– пояснив політолог.
Джигун впевнений, що останнє, що зараз в інтересах Лукашенка – це вступ білоруської армії до війни з Україною. Так, вони дають свою територію як плацдарм для російської армії, звідти запускаються ракети, перекидається техніка, але безпосередньої участі солдатів у цій війні Лукашенко не хотів би.
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