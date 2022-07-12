Граница с беларусью остается вероятным участком нападения российских оккупантов. Территория этой страны остается свободным полем действий русской армии.
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Враг может активизировать разведку на белорусской границе
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной. Вероятна активизация вражеской разведки для уточнения позиций и деятельности ВСУ на границе беларуси с Украиной.
Свои силы для сковывания ВСУ враг удерживает и вблизи украинской границы в Брянской и Курской областях. Также оккупанты не прекращают обстрелов приграничных районов. В частности, вражеская артиллерия нанесла удар по населенным пунктам Стариково, Новая Слобода (Сумская область), а также Николаевке и Карповом в Черниговской области.
Кроме того, наши герои на Севере обнаружили применение врагом БПЛА и радиоэлектронной борьбы.
Война россии с Украиной: последние новости
- В Приднестровье начали жаловаться на российских разведчиков. Непризнанная республика боится вовлечения в войну против Украины и начала просить о помощи.
- россияне продолжают наступление на Востоке, но успехи имеют только в пополнении своих потерь. Наши воины отразили штурмы врага и не дали ему продвинуться.
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