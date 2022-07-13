Інцидент трапився 29 червня приблизно о 13:20. Однак про це стало відомо лише після публікації відповідного судового рішення.

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Білоруського прикордонника затримали в Україні

У рішенні суду мовиться, що білорус, який служить офіцером матеріального забезпечення Брестської прикордонної групи, перетнув кордон з Україною поза пунктом пропуску на території Шацької громади Волинської області. Чоловік рухався з білоруського Дубка до українського Хрипська.

Його затримав патруль українських прикордонників. За фактом порушення на чоловіка склали адмінпротокол, який невдовзі передали до суду. Незаконний перетин кордону поза пунктом пропуску карається штрафом у розмірі від 3400 до 8500 гривень або арештом на строк до 15 діб.

Проте суд вирішив покарати прикордонника лише 2 добами арешту. Також він повинен був сплатити 496 гривень судового збору. Зважаючи на те, що інцидент трапився наприкінці червня, найімовірніше, порушника вже звільнили й він повернувся додому.

У рішенні суду не дали пояснень затриманого, чому, як та для чого він перетнув білорусько-український кордон. Водночас у держприкордонкомітеті білорусі 12 липня повідомили, що інцидентів, пов'язаних з прикордонниками, буцімто не було. Там наголосили, що жоден з них не перетинав кордон з Україною, тож усі прикордонники продовжують несли службу та охороняти рубіж.

Водночас в українській Держприкордонслужбі цей інцидент поки не підтвердили та не прокоментували.

Зверніть увагу! Нещодавно трапився схожий випадок. Білоруський військовий втік з частини та вирушив до литовського кордону.

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