Резніков пригадав, як для нього почалась повномасштабна війна. Міністр каже: перші три тижні він не пам'ятає, чи взагалі спав.

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Психіка людей була не готова до довгої війни

Психіка казала: це ж ненадовго, два – три дні, і все закінчиться, ми повернемося в стан гібридної війни, до якої ми звикли. До стану, в якому ми жили останні вісім років: коли на Донбасі війна, а все решта – ніби мирне життя,

– розповів Резніков.

Міністр оборони зазначив, що слід зрозуміти, що так, як було, – більше не буде. Він сам почав жити в режимі марафону і змушувати себе спати бодай 4 години на добу.

Війна ще не завершена, – Резніков

Резніков зауважив: з деокупацією певних територій війна не завершена. Зараз – стан серйозної війни. Людям необхідно навчитись відновлювати свої економічні ресурси, платити податки, працювати у цьому марафоні.

При цьому міністр наголосив, що завершення воєнних дій вже в цьому році – можливе, проте все залежатиме від кількості тієї зброї, яку нададуть західні партнери.

Коли вони (західні партнери – 24 канал) повірили, що перемога України – абсолютно реалістичний план, вони захотіли стати співучасниками цієї перемоги. Тому зараз важливо, щоб ми синхронізували наші плани на контрнаступ з їхньою допомогою не тільки зброєю, а й продовженням ще більш серйозних санкцій,

– додав Резніков.