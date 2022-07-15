Інформація про найважливіші напрямки на фронті оприлюднив Генштаб ЗСУ. Карта бойових дій – нижче.

Важливо Вибухи в окупованій Кадіївці та знищені на Півдні окупанти: основне за 142 день війни

Яка ситуація на Північному кордоні

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін у діяльності збройних сил білорусі не відзначили.

На Сіверському напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. Аби продемонструвати присутність, ворог періодично обстрілює позиції наших військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті райони та не допустити просування наших військ у бік державного кордону. Окупанти з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії стріляли в районах населених пунктів:

Петрівка,

Рідне,

Соснівка,

Слатине,

Пришиб,

Руські Тишки,

Питомник,

Верхній Салтів та інших.



Карта бойових дій станом на ранок 15 липня / Скриншот Liveuamap

Що відбувається на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов'янська. Обстріляв з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепеля, Краснопілля, Курульки та інших.

ворог намагається покращити тактичне положення та вести наступальні дії у напрямку Слов'янська. Обстріляв з артилерії райони Дібровного, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепеля, Краснопілля, Курульки та інших. На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив на підрозділи Сил оборони України з артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута.

противник продовжує вогневий вплив на підрозділи Сил оборони України з артилерії і танків по лінії зіткнення. Веде розвідку, намагаючись знайти слабкі місця в обороні наших військ. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Новопавлівському напрямках, намагається просунутись у напрямку Соледара та Бахмута. На Краматорському напрямку ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам'янського.

ворог проводить перегрупування з метою відновлення наступу у напрямку Сіверська. Зі ствольної та реактивної артилерії обстріляв райони Краматорська, Закітного, Григорівки та інших. Завдав авіаударів поблизу Верхньокам'янського. На Бахмутському напрямку здійснював обстріли наших позицій, зокрема, в районах населених пунктів Новолуганське, Покровське, Весела Долина, Берестове, Веселе, Майорськ, Вершина. Завдав авіаударів неподалік Семигіря, Берестового та території Вуглегірської ТЕС. Спроби ворожого штурму в районі Кодеми та Білогорівки наші воїни успішно зупинили, як і намагання заволодіти селами Спірне та Вершина. Окупанти отримали жорсткий опір, зазнали значних втрат та безславно відійшли.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій загарбники не проводили, продовжували обстріли по лінії зіткнення. Спробу ворожого наступу поблизу Водяного наші захисники швидко придушили влучним вогнем. Противник завдав ракетно-авіаційного удару по цивільній інфраструктурі в районі Вугледара.



Яка ситуація на Донбасі / Скриншот Liveuamap

Яка обстановка на Півдні

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. Завдали ракетного удару по Миколаєву та авіаударів в районах Великого Артакового та Ольгиного.

Ворог вів повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами оперативно-тактичного і тактичного рівнів та продовжує інженерне обладнання позицій. Зберігається значна загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об'єктів на території України, продовжують відверто брехати про розташування військових підрозділів в дитячих садках, лікарнях та церквах,

– додали у Генштабі.

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