Информацию о важнейших направлениях на фронте обнародовал Генштаб ВСУ. Карта боевых действий – ниже.

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Какая ситуация на Северной границе

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности вооруженных сил Беларуси не отметили.

На Северском направлении противник продолжает осуществлять усиленную охрану участка украинско-российской границы. Чтобы продемонстрировать присутствие, враг периодически обстреливает позиции наших войск в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

В Харьковском направлении враг пытается удержать занятые районы и не допустить продвижения наших войск в сторону государственной границы. Оккупанты из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии стреляли в районах населенных пунктов:

Петровка,

Родное,

Сосновка,

Слатино,

Пришиб,

Русские Тишки,

Питомник,

Верхний Салтов и других.



Карта боевых действий на утро 15 июля / Скриншот Liveuamap

Что происходит на Донбассе

В Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других.

враг пытается улучшить тактическое положение и вести наступательные действия в направлении Славянска. Обстрелял из артиллерии районы Дибровного, Подоловки, Мазановки, Адамовки, Чепиля, Краснополья, Курульки и других. В Донецком направлении противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачиваются на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута.

противник продолжает огненное влияние на подразделения сил обороны Украины по артиллерии и танкам по линии столкновения. Ведет разведку, пытаясь найти слабые места в обороне наших войск. Основные усилия сосредотачиваются на Бахмутском и Новопавловском направлениях, пытается продвинуться в направлении Соледара и Бахмута. На Краматорском направлении враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского.

враг проводит перегруппировку с целью возобновления наступления в направлении Северска. Из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял районы Краматорска, Закотного, Григорьевки и других. Нанес авиаудары вблизи Верхнекаменского. На Бахмутском направлении производил обстрелы наших позиций, в частности, в районах населенных пунктов Новолуганское, Покровское, Веселая Долина, Берестово, Веселое, Майорск, Вершина. Нанес авиаудары неподалеку от Семигиря, Берестового и территории Углегорской ТЭС. Попытки вражеского штурма в районе Кодемы и Белогоровки наши воины успешно остановили, как и попытки овладеть селами Спорное и Вершина. Оккупанты получили жесткое сопротивление, понесли значительные потери и бесславно отошли.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные действия захватчики не проводили, продолжали обстрелы по линии столкновения. Попытку вражеского наступления вблизи Водяного наши защитники быстро подавили точным огнем. Противник нанес ракетно-авиационный удар по гражданской инфраструктуре в районе Угледара.



Какая ситуация на Донбассе / Скриншот Liveuamap

Какая обстановка на Юге

На Южнобужском направлении оккупанты осуществляли систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры. Нанесли ракетный удар по Николаеву и авиаударам в районах Большого Артакового и Ольгиного.

Враг вел воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами оперативно-тактического и тактического уровней и продолжает инженерное оборудование позиций. Сохраняется значительная угроза ракетных ударов по критической инфраструктуре региона.

Российские оккупанты, чтобы хоть как-то оправдать разрушение гражданских объектов на территории Украины, продолжают откровенно врать о расположении военных подразделений в детских садах, больницах и церквях,

– добавили в Генштабе.

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