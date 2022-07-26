В сети появились видео последствий утренних обстрелов Одесской области, его обнародовали в "Радио Свобода", передает 24 канал. Директор одной из разрушенных баз отдыха в Затоке Валентина показала, как сейчас выглядит место.
Внимание В Одессе россияне, вероятно, пытались уничтожить ключевую угрозу для своих кораблей, – разведка
Она в отчаянии, ведь сгорело дело всей ее жизни. Там, где раньше приезжали отдыхать люди, сейчас пепелища и руины. Так что женщина не могла не "поблагодарить" россиян за такую "помощь"
Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем. Спасибо Путину за "освобождение". "Освободил" меня от всего. И не только меня, но и моих детей и внуков,
– сказала Валентина.
Как сейчас выглядит разрушенная база в Затоке: смотрите видео "Радио Свободы"
Россияне обстреляли Одесскую область
- Утром 26 июля в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Уже около 5 утра одесситы начали сообщать о мощном взрыве в городе. Враг атаковал Одесскую область со стратегических самолетов из акватории Черного моря.
- Россияне выпустили по Одесской области несколько ракет воздушного базирования. Вражеские снаряды попали в частные здания прибрежных деревень, из-за чего они загорелись.
- В результате обстрела, к счастью, нет жертв. Известно, что пострадал один человек. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
- Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренних обстрелов Одесской области. По его словам, российские террористы будут отвечать за каждый обстрел.
Узнайте больше – массированный обстрел Украины 26 июля: смотрите видео