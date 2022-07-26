В сети появились видео последствий утренних обстрелов Одесской области, его обнародовали в "Радио Свобода", передает 24 канал. Директор одной из разрушенных баз отдыха в Затоке Валентина показала, как сейчас выглядит место.

Внимание В Одессе россияне, вероятно, пытались уничтожить ключевую угрозу для своих кораблей, – разведка

Она в отчаянии, ведь сгорело дело всей ее жизни. Там, где раньше приезжали отдыхать люди, сейчас пепелища и руины. Так что женщина не могла не "поблагодарить" россиян за такую "помощь"

Всю жизнь работали, строили, остались ни с чем. Спасибо Путину за "освобождение". "Освободил" меня от всего. И не только меня, но и моих детей и внуков,

– сказала Валентина.

Как сейчас выглядит разрушенная база в Затоке: смотрите видео "Радио Свободы"

Россияне обстреляли Одесскую область

Утром 26 июля в большинстве регионов Украины объявили воздушную тревогу. Уже около 5 утра одесситы начали сообщать о мощном взрыве в городе. Враг атаковал Одесскую область со стратегических самолетов из акватории Черного моря.

Россияне выпустили по Одесской области несколько ракет воздушного базирования. Вражеские снаряды попали в частные здания прибрежных деревень, из-за чего они загорелись.

В результате обстрела, к счастью, нет жертв. Известно, что пострадал один человек. Об этом рассказал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Президент Владимир Зеленский опубликовал видео последствий утренних обстрелов Одесской области. По его словам, российские террористы будут отвечать за каждый обстрел.

Узнайте больше – массированный обстрел Украины 26 июля: смотрите видео