У мережі з'явилися відео наслідків ранкового обстрілу Одеської області, його оприлюднили у "Радіо Свобода", передає 24 канал. Директорка однієї зі зруйнованих баз відпочинку в Затоці Валентина показала, як зараз виглядає місце.

Увага В Одесі росіяни, ймовірно, намагались знищити ключову загрозу для своїх кораблів, – розвідка

Вона у розпачі, адже згоріла справа усього її життя. Там, де раніше приїжджали відпочивати люди, зараз попелище та руїни. Тож жінка не могла не "подякувати" росіянам за таку "допомогу"

Все життя працювали, будували, залишилися ні з чим. Дякуємо Путіну за "звільнення". "Звільнив" мене від усього. І не лише мене, а й моїх дітей та онуків,

– сказала Валентина.

Як тепер виглядає зруйнована база у Затоці: дивіться відео "Радіо Свободи"

Росіяни обстріляли Одеську область

Вранці 26 липня у більшості регіонів України оголосили повітряну тривогу. Вже приблизно о 5 ранку одесити почали повідомляти про потужний вибух у місті. Ворог атакував Одеську область зі стратегічних літаків з акваторії Чорного моря.

Росіяни випустили по Одещині декілька ракет повітряного базування. Ворожі снаряди влучили в приватні будівлі прибережних сіл, через що вони загорілись.

Внаслідок обстрілу, на щастя, немає жертв. Натомість відомо, що постраждала одна людина. Про це розповів речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Президент Володимир Зеленський опублікував відео наслідків ранкового обстрілу Одеської області. За його словами, російські терористи відповідатимуть за кожен обстріл.

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