Про це 24 каналу розповів артилерист, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила із позивним "Оскар". За його словами, зараз Україні не вистачає повного переходу на артилерію НАТО.

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"Оскар" додав, що західні артилерійські системи точніші та мають швидший період розгортання.

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Повний перехід на таку техніку забезпечив би набагато більшу ефективність у боях проти ворога. Також, за його словами, не вистачає західних броньованих машин для піхоти.

Ми зараз максимально відтягуємо сили і засоби до повної роботи ленд-лізу. Саме цього і бракує – щоб ленд-ліз запрацював на повну силу,

– сказав артилерист.

"Поменшало роботи артилерії ворога"

Військовослужбовець розповів, що йому самому не довелося мати справу з іноземною артилерією. Однак його друзі та знайомі успішно працюють на західних установках.

Коли приїхала перша батарея Krab, PzH 2000, коли з'явилися HIMARS, набагато відчутніше поменшало роботи артилерії ворога,

– наголосив "Оскар".

Він додав, що це основний показник того, що нові установки працюють влучно.

Переваги західної артилерії

За словами "Оскара", західні артилерійські системи допомагають економити снаряди.

Для радянської системи, щоб вразити ціль, потрібно 10 умовних снарядів. Для іноземної це 2-3. До того ж це і спрощена логістика по завантаженню боєприпасів, і екіпаж менше втомлюється при роботі з технікою,

– розповів артилерист.

Іноземна техніка також допомагає військовослужбовцям зберегти своє здоров'я.

"З радянськими системами можна зірвати спину. А ця техніка зроблена для того, щоб люди працювали та служили протягом довгих років", – додав "Оскар".

Чи важко опанувати іноземну артилерію

Артилерист зазначив, що різниця між старими й новими видами артилерії суттєва.

Це як перейти з Android на iPhone. Принцип ти знаєш: має дзвонити, має заходити в інтернет. Але старий повільніший, він "глючить", у якийсь момент може зламатися,

– сказав він.

За словами "Оскара", артилерія інтуїтивно проста, тому опанувати нові установки можна досить швидко.

"Якщо ти артилерист вже кілька років, ти знаєш, звідки вилітає снаряд, куди його поставити. Все, що тобі треба знати, це на що натиснути і які установки ввести", – розповів він.

Військовий додав, що кожна установка має свій принцип дії.

Всьому можна навчитися й опанувати. До мене перейшли на службу резервісти, які двічі з автомата стріляли. І за місяць все опанували без проблем,

– наголосив артилерист.

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