Артилерист, військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила із позивним "Оскар", розповів, як проходить один день на передовій на Сході України. Цим він поділився із 24 каналом.

Важливо Три поради: військовий розповів, що має знати кожен українець

За його словами, усе залежить від поставлених завдань. Однак розповідати можна не усе, звісно ж.

Графік у нас ненормований,

– сказав "Оскар".

Тобто, загалом день виглядає так, коли немає завдань:

встав, помився, наскільки це можливо, почистив зуби, поснідав;

потім обслуговують техніку, чистять зброю.

"Кожен намагається якось урізноманітнити свій побут, як уміє. Хтось купує підписки на Netflix, щоб у вільний час подивитись фільм. Хтось читає книги. Є можливість трохи відпочити, розвіятись від того. Якщо є ставок поряд, можуть навіть порибалити", – поділився військовий.

Так наші захисники намагаються знімати стрес, коли перебувають подалі від бойових дій.

ЗСУ щодня нищать ворога

З 24 лютого українська армія знищила вже всього 39 тисяч ворогів. Лише за добу 21 липня ця кількість зросла на 150 осіб.

Наші ЗСУ ліквідовують не тільки особовий склад ворога, але й його техніку. Якщо вона залишається у робочому стані після бою, то стає трофейною і переходить до нас воювати проти окупантів.

Водночас, за даними нашої розвідки, в росії люди вже не мають де ховати родичів. Все тому, що там на цвинтарях бронюють місця для солдатів, які загинули чи ще загинуть на війні в Україні.

Тим часом українські оборонці на Півдні придушили штурм росіян.

Увага – росіяни сваряться і самі себе ліквідовують: дивіться відео