Артиллерист, военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила с позывным "Оскар", рассказал, как проходит один день на передовой на Востоке Украины. Этим он поделился с 24 каналом.
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По его словам, все зависит от поставленных задач. Однако рассказывать можно не все, конечно.
График у нас ненормированный,
– сказал "Оскар".
То есть, в общем, день выглядит так, когда нет задач:
- встал, помылся, по возможности, почистил зубы, позавтракал;
- затем обслуживают технику, чистят оружие.
"Каждый пытается разнообразить свой быт, как умеет. Кто-то покупает подписки на Netflix, чтобы в свободное время посмотреть фильм. Кто-то читает книги. Есть возможность немного отдохнуть, развеяться от этого. Если есть пруд рядом, могут даже порыбачить", – поделился военный.
Так наши защитники пытаются снимать стресс, когда находятся подальше от боевых действий.
ВСУ ежедневно уничтожают врага
- С 24 февраля украинская армия уничтожила уже всего 39 тысяч врагов. Только за сутки 21 июля это количество выросло на 150 человек.
- Наши ВСУ ликвидируют не только личный состав врага, но и его технику. Если она остается в рабочем состоянии после боя, то становится трофейной и переходит к нам воевать против оккупантов.
- В то же время, по данным нашей разведки, в России людям уже негде хоронить родственников. Все потому, что там на кладбищах бронируют места для солдат, погибших или которые еще погибнут на войне в Украине.
- Тем временем, украинские защитники на Юге подавили штурм россиян.
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