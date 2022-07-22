Об этом свидетельствуют данные Генштаба. В том числе и те, которые ведомство опубликовало утром 22 июля. Они подтверждают данные о том, что "оперативная пауза" не посодействовала наращиванию темпа пришествия неприятеля.

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ВСУ продолжают подавлять штурм оккупантов

Враг пытается сосредоточить свое внимание на Бахмутском направлении. Там оккупанты обстреливали наши позиции в районах Берестового, Бахмута, Константиновки, Белогоровки, Покровского, Кодемы, Веселой Долины, Нью-Йорка, Яковлевки, Васюковки, Клещиевки, а также территории Углегорской ТЭС. Не обошлось и без авиаудара, но его в этот раз нанесли вблизи Стряповки.



Какая сейчас ситуация на фронте у Бахмута / Скриншот карты

В то же время оккупанты пытались штурмовать в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледарь. Но там им ничего не удалось достичь. Более того, враг понес потери. Поэтому подразделения оккупантов ВСУ удалось прогнать.

Заметим, что не прекращаются попытки штурма в направлении Углегорской ТЭС, а также недалеко от Покровского. Пока там все еще продолжаются боевые действия.

Враг продолжает обстрелы

Что касается Славянского направления, то там не прекращаются артиллерийские обстрелы. Оккупанты били близ Дибровного, Чепиля, Адамовки, Карнауховки, Никольского, Курульки, Крестища, а также Мазановки.

Если брать Донецкое направление в целом, там враг концентрирует свои усилия как на Бахмутовском, так и Краматорском направлениях. Более того, оккупанты систематически обстреливают по линии фронта позиции ВСУ. Это они делают для того, чтобы наши военные не могли перебросить свои резервы на другие направления. Кроме того, захватчики пытаются пополнить как запасы боеприпасов, так и топлива.

Не обошлось без обстрелов на Краматорском направлении. Там из танков, ствольной, а также реактивной артиллерии бойцы страны-агрессора открывали огонь недалеко от Донецкого, Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, а также Ивано-Дарьевки. Вблизи последнего населенного пункта враг также нанес авиаудар.

Боевые действия продолжаются в направлении Верхнекаменка – Верхнекаменское. А все потому, что враг попытался пойти по штурму на эти населенные пункты.

Артиллерийские обстрелы не утихают в Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях. Враг бьет по районам Песков, Авдеевки, Новомихайловки, Пречистовки (близко был еще и авиаудар), Железнодорожного, Павловки, Времевки, Новоандреевки, Шевченко, Терноватого, Владимировки, Новояковловки, Малых Щербаков, Каменского и Полтавки.



Как выглядит карта боевых действий поблизости Авдеевки / Скриншот карты

На юге враг обороняется

Не меняется ситуация в Южнобужском направлении. Там оккупанты пытаются защищать позиции, занятые ими раньше. Кроме того, враг ввел резервные подразделения, чтобы ВСУ не имели возможности продвинуться.

Но это еще не все. Из артиллерии оккупанты открывали огонь по ряду населенных пунктов. Среди них – Ивановка, Токарево, Трудолюбовка, Партизанское, Кобзарцы, Посад-Покровское, Андреевка, Степная Долина, Таврическое, Оленевка, Шевченково, Прибугское, Лиманы, Киселевка, Новониколаевка, Великое Артаково, Николаев и Татьяновка.

В то же время заметим, что оккупанты пытались штурмовать в направлениях Малая Семийдинуха – Андреевка и Давыдов Брид – Белогорка. Но и эту попытку врага ВСУ молниеносно подавили. Так что захватчикам пришлось отойти.

На Севере тоже без изменений

Если говорить о Волынском и Полесском направлениях, то там ситуация не претерпела существенных изменений. Только известно, что проверку боевой готовности войск Беларуси решили продолжить. Теперь она продлится минимум до 31 июля.

На Северском направлении враг стремится продемонстрировать свое присутствие. Для этого оккупанты обстреливают как наши позиции, так и гражданскую инфраструктуру. Под удар попали Каменская Слобода и Николаевка Черниговской области и Волфин и Павловка Сумской области. Кроме того, с помощью БпЛА оккупанты вели воздушную разведку.

Что касается Харьковского направления, то там тоже не обошлось без обстрелов. Из артиллерии враг бил по районам Мосьпаново, Русских Тишек, Дементиевки, Золочева, Старой Гнилицы, Родного, Ртищевки, Пушкарного, Большой Бабки, Петровки, Слатиного и Лебяжьего.

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