Про це свідчать дані Генштабу. Зокрема й ті, які відомство опублікувало зранку 22 липня. Вони підтверджують дані про те, що "оперативна пауза" не посприяла нарощуванню темпу наступу ворога.

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ЗСУ продовжують придушувати штурм окупантів

Ворог намагається зосередити свою увагу на Бахмутському напрямку. Там окупанти обстрілювали наші позиції у районах Берестового, Бахмута, Костянтинівки, Білогорівки, Покровського, Кодеми, Веселої Долини, Нью-Йорка, Яковлівки, Васюківки, Кліщіївки, а також території Вуглегірської ТЕС. Не минулось і без авіаудару, але його цього разу завдали поблизу Стряпівки.



Яка зараз ситуація на фронті поблизу Бахмута / Скриншот карти

Водночас окупанти намагались штурмувати у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Але там їм нічого не вдалось досягнути. Ба більше, ворог зазнав втрат. Тож підрозділи окупантів ЗСУ вдалось прогнати.

Зауважимо, що не припиняються спроби штурму в напрямку Вуглегірської ТЕС, а також неподалік Покровського. Наразі там усе ще тривають бойові дії.

Ворог продовжує обстріли

Що стосується Слов'янського напрямку, то там не припиняються артилерійські обстріли. Окупанти били поблизу Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища, а також Мазанівки.

Якщо брати Донецький напрямок загалом, то там ворог концентрує свої зусилля як на Бахмутівському, так і Краматорському напрямках. Ба більше, окупанти систематично обстрілюють по лінії фронту позиції ЗСУ. Це вони роблять задля того, щоб наші військові не мали можливості перекинути свої резерви на інші напрямки. Крім того, загарбники пробують поповнити як запаси боєприпасів, так і палива.

Не минулось без обстрілів на Краматорському напрямку. Там з танків, ствольної, а також реактивної артилерії бійці країни-агресорки відкривали вогонь неподалік Донецького, Серебрянки, Верхньокам'янського, Спірного, а також Івано-Дар'ївки. Поблизу останнього населеного пункту ворог також завдав авіаудар.

Бойові дії тривають у напрямку Верхньокам'янка – Верхньокам'янське. А все тому, що ворог спробував піти штурмом на ці населені пункти.

Артилерійські обстріли не вщухають на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках. Ворог б'є по районах Пісків, Авдіївки, Новомихайлівки, Пречистівки (поблизу був ще й авіаудар), Залізничного, Павлівки, Времівки, Новоандріївки, Шевченка, Тернуватого, Володимирівки, Новояковлівки, Малих Щербаків, Кам'янського та Полтавки.



Як виглядає карта бойових дій поблизу Авдіївки / Скриншот карти

На Півдні ворог обороняється

Не змінюється ситуація на Південнобузькому напрямку. Там окупанти намагаються обороняти позиції, зайняті ними раніше. Крім того, ворог ввів резервні підрозділи, щоб ЗСУ не мали можливості просунутись.

Але і це ще не все. З артилерії окупанти відкривали вогонь по низці населених пунктів. Серед них – Іванівка, Токареве, Трудолюбівка, Партизанське, Кобзарці, Посад-Покровське, Андріївка, Степова Долина, Таврійське, Оленівка, Шевченкове, Прибузьке, Лимани, Киселівка, Новомиколаївка, Велике Артакове, Миколаїв та Тетянівка.

Водночас зауважимо, що окупанти намагались штурмувати у напрямках Мала Семийдинуха – Андріївка та Давидів Брід – Білогірка. Але й цю спробу ворога ЗСУ блискавично придушили. Тож загарбникам довелось відійти.

На Півночі теж без змін

Якщо говорити про Волинський і Поліський напрямки, то там ситуація не зазнала суттєвих змін. Лиш відомо, що перевірку бойової готовності військ білорусі вирішили продовжити. Тепер вона триватиме щонайменше до 31 липня.

На Сіверському напрямку ворог прагне продемонструвати свою присутність. Для цього окупанти обстрілюють як наші позиції, так і цивільну інфраструктуру. Під удар потрапили Кам'янська Слобода та Миколаївка Чернігівської області та Волфине і Павлівка Сумської області. Крім того, за допомогою БпЛА окупанти вели повітряну розвідку.

Що стосується Харківського напрямку, то там теж не минулось без обстрілів. З артилерії ворог бив по районах Мосьпанового, Руських Тишок, Дементіївки, Золочева, Старої Гнилиці, Рідного, Ртищівки, Пушкарного, Великої Бабки, Петрівки, Слатиного та Леб'яжого.

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