Утім, є кілька речей, які зараз обов'язково повинен знати кожен повнолітній українець та українка. Про них 24 каналу розповів артилерист із позивним "Оскар" – військовослужбовець 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила.

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Порада проста – ходіть на тактичну медицину, записуйтеся в тир і займайтесь спортом,
– сказав "Оскар".

І додав, що ми живемо в такі часи, коли не знати, чого від нас чекатиме країна й чим ми зможемо допомогти.

"Такі елементарні навички, як медицина і стрільба, будуть корисні всім. Це універсально. Решта приходить з досвідом", – підсумував військовий.

До речі, як правильно накладати турнікет і зупиняти кров – ми писали тут.

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Яка зараз ситуація на фронті

  • Останніми днями ЗСУ не лише утримують позиції, а й успішно відбивають штурм ворога. Про це свідчать дані Генштабу станом на ранок 22 липня.
  • Тим часом ворог намагається зосередити свою увагу на Бахмутському напрямку.
  • Водночас окупанти намагались штурмувати у напрямках Доломітне – Новолуганське та Стряпівка – Соледар. Але там їм нічого не вдалось досягнути. Ба більше, ворог зазнав втрат. Тож підрозділи окупантів ЗСУ вдалось прогнати.
  • Що стосується Слов'янського напрямку, то там не припиняються артилерійські обстріли. Ворог також гатить по Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Яка ситуація в інших гарячих точках – читайте тут.