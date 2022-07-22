Впрочем, есть несколько вещей, которые сейчас обязательно должен знать каждый совершеннолетний украинец и украинка. О них 24 каналу рассказал артиллерист с позывным "Оскар" – военнослужащий 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.
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Совет прост – ходите на тактическую медицину, записывайтесь в тир и занимайтесь спортом,
– сказал "Оскар".
И добавил, что мы живем в такие времена, когда не знаем, чего от нас будет ждать страна и чем мы сможем помочь.
"Такие элементарные навыки как медицина и стрельба будут полезны всем. Это универсально. Остальные приходят с опытом", – подытожил военный.
Кстати, как правильно накладывать турникет и останавливать кровь – мы писали здесь.
Стоит знать – оперативная информация от Генштаба ВСУ на 149 день великой войны: смотрите видео
Какая сейчас ситуация на фронте
- В последние дни ВСУ не только удерживают позиции, но и успешно отбивают штурм врага. Об этом свидетельствуют данные Генштаба по состоянию на утро 22 июля.
- Тем временем враг пытается сосредоточить свое внимание на Бахмутском направлении.
- В то же время оккупанты пытались штурмовать в направлениях Доломитное – Новолуганское и Стряповка – Соледар. Но там им ничего не удалось достичь. Более того, враг понес потери. Поэтому подразделения оккупантов ВСУ удалось прогнать.
- Что касается Славянского направления, то там не прекращаются артиллерийские обстрелы. Артиллерийские обстрелы не утихают на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях.
Какая ситуация в других горячих точках читайте здесь.