Відповідну інформацію секретар РНБО озвучив 5 липня. Данілов пояснив, які чинники повинні співпасти.

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Данілов пояснив, як Україна може перемогти Росію до кінця 2022 року

Нам дуже хотілося б, щоб це (перемога над Росією до кінця 2022 року – 24 канал) сталося, та для цього мають бути певні фактори,

– пояснив Данілов.

На думку секретаря Ради національної безпеки і оборони України це завдання можна виконати, якщо:

буде достатня кількість і якість зброї, яку дають нам партнери;

відкриється ленд-ліз та інші можливості для підтримки нашої країни.

"Якщо цього не буде, ми розуміємо, що буде дуже складно, але ми продовжуватимемо боротьбу за незалежність", – пояснив секретар Ради нацбезпеки і оборони України.

Олексій Данілов пояснив, що перемога у війні України над Росією – це повернення державних кордонів станом на 1991 рік.

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Коротко про заяви щодо перемоги України у війні

5 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Росія має декілька сценаріїв у війні з Україною. Проте пояснила, що росіяни до кінця не знають, яким саме шляхом вони підуть – орієнтуються за ситуацією. Додала, що в Росії вичерпується ресурс, тож їм складно інтенсивно воювати. Ба більше, – Кремлю через спротив, який чинять українці, складніше інтегрувати окуповані території України, аніж у 2014 році.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Захід занепокоєний погрозами Росії щодо ядерної війни, та їм слід заспокоїтися. Міністр пояснив, що перемога України не призведе до ядерної війни. Такі побоювання можуть свідомо підігріватися самим Кремлем у стратегічних цілях.

Ще у травні глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов запевняв, що перелому у війні слід чекати в другій половині серпня. Окрім цього, до кінця 2022 року закінчиться велика частина активних бойових дій.

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