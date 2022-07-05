Соответствующую информацию секретарь СНБО озвучил 5 июля. Данилов объяснил, какие факторы должны совпасть.

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Данилов объяснил, как Украина может победить Россию до конца 2022 года

Нам бы очень хотелось, чтобы это (победа над Россией до конца 2022 года – 24 канал) произошло, и для этого должны быть определенные факторы,

– объяснил Данилов.

По мнению секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, эту задачу можно выполнить, если:

будет достаточное количество и качество оружия, которое дают нам партнеры;

откроется ленд-лиз и другие возможности поддержки нашей страны.

"Если этого не будет, мы понимаем, что будет очень сложно, но мы будем продолжать борьбу за независимость", – объяснил Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Алексей Данилов пояснил, что победа в войне Украины над Россией – это возвращение государственных границ по состоянию на 1991 год.

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Коротко про заявления о победе Украины в войне

5 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что у России есть несколько сценариев в войне с Украиной. Однако пояснила, что россияне до конца не знают, каким путем они пойдут – ориентируются по ситуации. Добавила, что в России исчерпывается ресурс, поэтому им сложно интенсивно воевать. Более того, – Кремлю из-за сопротивления, которое оказывают украинцы, сложнее интегрировать оккупированные территории Украины, чем в 2014 году.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Запад обеспокоен угрозами России по поводу ядерной войны, и им следует успокоиться. Министр пояснил, что победа Украины не приведет к ядерной войне. Такие опасения могут сознательно подогреваться самим Кремлем в стратегических целях.

Еще в мае глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов уверял, что перелома в войне следует ожидать во второй половине августа. Кроме того, к концу 2022 года закончится большая часть активных боевых действий.

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