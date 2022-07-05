Зеленский отметил, что есть разные оценки такого решения, есть непонимание и возмущение. Поэтому он поручил министру обороны, начальнику Генштаба и Главнокомандующему ВСУ завтра доложить детали относительно решения об утверждении Порядка получения разрешений.

К теме Россия делает так, чтобы даже несколько дней без тревоги ощущались как террор, – Зеленский

Завтра, то есть 6 июля, состоится заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Этот вопрос будет одним из пунктов повестки дня.

Я обещаю народу разобраться с этим. Прошу Генеральный штаб впредь не принимать без меня подобных решений,

– заметил президент.

Россия хочет, чтобы украинцы чувствовали террор

Президент напомнил, что ночью 5 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. До этого сирены в Киеве и некоторых областях не раздавались несколько дней. При этом, отметил Зеленский, люди чувствовали себя тревожно из-за непривычной тишины: что-то додумывали и чего-то боялись. Кому-то казалось, будто оккупанты к чему-то готовятся.

"На самом деле не стоит себя накручивать. Не стоит искать логику в действиях террористов. Российская армия не делает никаких пауз. У нее одна задача – забрать жизнь у народа, запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что сегодня вечером снова почти вся Украина – с воздушной тревогой. Уже известно об ударах по Хмельницкой области. Информацию о жертвах и раненых уточняют.

Зеленский призвал людей держаться и беречь себя. В частности, беречь свои эмоции, максимально помогать обороне страны и защищать государство, сколько будет нужно для нашей победы.

Дипломатия работает, чтобы получить мощную ПВО

Оккупанты снова били по Сумской области, по Николаеву и области, по Днепропетровской области. Часть ракет удалось сбить нашим противовоздушным силам.

По словам политика, власти ни дня не сокращали и не будут сокращать дипломатическую активность, чтобы получить для Украины современные и достаточные противоракетные системы. Зеленский подчеркнул, что задача-максимум для нашего государства – уже в этом году дать базовую безопасность для украинцев, в частности, базовую защиту от ракетных ударов.

Украина работает над гарантиями безопасности

Политик отметил, что поговорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он поблагодарил его за расширение помощи на безопасность для Украины еще на 100 миллионов фунтов. Это, кроме пакета оборонной поддержки на миллиард фунтов, о котором объявили недавно. Зеленский с Джонсоном обсудили и систему гарантий безопасности для Украины, которая должна работать долгосрочно.

Также Зеленский рассказал, что принял участие вместе с президентом Молдовы и Греции в формате специальной конференции издания The Economist. В этом году на Западе главными словами были "Украина" и "безопасность".

Мы работаем очень активно над тем, чтобы все наши партнеры и в Европе и на других континентах понимали наше видение гарантий безопасности,

– добавил президент.

На платформе United 24 собрали 2 миллиарда гривен

Кроме того, Зеленский рассказал об итогах двух месяцев работы государственной благотворительной платформы United 24. За это время удалось собрать на нужды Украины более 2 миллиардов гривен. Они пойдут не только на помощь нашим защитникам, но и на разминирование и гуманитарные нужды.

Президент поблагодарил амбасадора United24 – актера Лева Шрайбера. Он был соучредителем благотворительной организации Blue Check, которая профинансировала программы по психологической поддержке и эвакуации свыше двадцати тысяч детей-сирот из интернатов и детских домов Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской областей. Организация Лева помогает и семьям переселенцев во Львове. Теперь он вместе с Андреем Шевченко, с Элиной Свитолиной будет работать на гуманитарном направлении.

Обращение Зеленского за 5 июля: видео