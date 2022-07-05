Зеленський відзначив, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення. Тому він доручив міністру оборони, начальнику Генштабу і головнокомандувачу ЗСУ завтра доповісти деталі стосовно рішення про затвердження Порядку отримання дозволів.

До теми Росія робить так, щоб навіть кілька днів без тривоги відчувалися як терор, – Зеленський

Завтра, 6 липня, відбудеться засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Це питання буде одним з пунктів порядку денного.

Я обіцяю народу розібратися з цим. Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень,

– зауважив президент.

Росія хоче, щоб українці відчували терор

Президент нагадав, що вночі 5 липня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. До цього сирени в Києві та деяких областях не лунали кілька днів. При цьому, зауважив Зеленський, люди почувались тривожно через незвичну тишу: щось додумували та чогось боялись. Декому здавалось, ніби окупанти до чогось готуються.

"Насправді не варто себе накручувати. Не варто шукати логіку в діях терористів. Російська армія не робить ніяких пауз. В неї одне завдання – забрати життя у народу, залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору", – наголосив глава держави.

Президент додав, що сьогодні ввечері знову майже вся Україна – з повітряною тривогою. Вже відомо про удари по Хмельниччині. Інформацію щодо жертв та поранених уточнюють.

Зеленський закликав людей триматися та берегти себе. Зокрема, берегти свої емоції, максимально допомагати обороні країни та захищати державу, скільки буде потрібно для нашої перемоги.

Дипломатія працює, щоб отримати потужну ППО

Окупанти знову били по Сумщині, по Миколаєву й області, по Дніпропетровщині. Частину ракет вдалося збити нашим протиповітряним силам.

За словами політика, влада жодного дня не скорочувала й не буде скорочувати дипломатичну активність, щоб отримати для України сучасні й достатні протиракетні системи. Зеленський наголосив, що завдання-максимум для нашої держави – вже цього року дати базову безпеку для українців, зокрема, базовий захист від ракетних ударів.

Україна працює над гарантіями безпеки

Політик зазначив, що поговорив сьогодні з премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Він подякував йому за розширення безпекової допомоги для України ще на 100 мільйонів фунтів. Це, окрім пакету оборонної підтримки на мільярд фунтів, про який оголосили нещодавно. Зеленський з Джонсоном обговорили і систему гарантій безпеки для України, яка має працювати довгостроково.

Також Зеленський розповів, що взяв участь разом з президентками Молдови й Греції у форматі спеціальної конференції видання The Economist. Цьогоріч на заході головними словами були "Україна" й "безпека".

Ми працюємо дуже активно над тим, щоб усі наші партнери і в Європі, і на інших континентах розуміли наше бачення безпекових гарантій,

– додав президент.

На платформі United24 зібрали 2 мільярди гривень

Крім того, Зеленський розповів про підсумки двох місяців роботи державної благодійної платформи United24. За цей час вдалося зібрати на потреби України понад 2 мільярди гривень. Вони підуть не тільки на допомогу нашим оборонцям, а й на розмінування та гуманітарні потреби.

Президент подякував амбасадору United24 – актору Лієву Шрайберу. Він був співзасновником доброчинної організації BlueCheck, яка профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад 20 тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей. Організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові. Тепер він разом з Андрієм Шевченком, з Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку.

Звернення Зеленського за 5 липня: відео