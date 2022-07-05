Український лідер заявив, що через таку незвичну тишу дехто навіть почувався тривожно, повідомляє 24 канал. Люди щось додумували, чогось боялися, шукали якихось пояснень, думали, що окупанти до чогось готуються.

Зауважте Доручив Генштабу доповісти мені про обмеження для військовозобов'язаних, – звернення Зеленського

Зеленський зауважив, що не варто себе накручувати та шукати логіку у діях терористів. Український лідер наголосив: російська армія не робить ніяких пауз.

У неї одне завдання – забрати життя у народу. Залякати людей, щоб навіть кілька днів без повітряної тривоги вже відчувалися як частина терору,

– заявив президент.

Президент наголосив, що вечір 5 липня Київ та інші області зустріли знову з повітряною тривогою. Зеленський повідомив, що відомо про удари по Хмельниччині.

Зауважте! Андрій Шутяк – голова Ярмолинецької територіальної громади – наголосив, що ракетний удар завдали по Ярмолинецької територіальної громади. Відомо про одного постраждалого.

Зеленський нагадав: завдання українців – триматися та берегти себе, зокрема, свої емоції. А також – максимально допомагати обороні України й захищати свою державу стільки, скільки потрібно для перемоги.

Завдання максимум – дати базову безпеку

Президент повідомив, що окупанти знову били по:

Сумщині;

Миколаївщині;

Дніпропетровщині.

Зеленський заявив, що частину ракет вдалося збити протиповітряним силам. Український лідер додав, що завдання-максимум – вже цього року дати українцям базову безпеку – базовий захист від ракет.

Звернення Зеленського за 5 липня: дивіться відео