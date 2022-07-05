Украинский лидер заявил, что из-за такой необычной тишины некоторые даже чувствовали себя тревожно. Люди что-то додумывали, чего-то боялись, искали каких-то объяснений, думали, что оккупанты к чему-то готовятся.

Заметьте Поручил Генштабу доложить мне об ограничениях для военнообязанных, – обращение Зеленского

Зеленский отметил, что не стоит себя накручивать и искать логику в действиях террористов. Украинский лидер подчеркнул: российская армия не делает никаких пауз.

У нее одна задача – забрать жизнь у народа. Запугать людей, чтобы даже несколько дней без воздушной тревоги уже ощущались как часть террора,

– заявил президент.

Президент подчеркнул, что вечер 5 июля Киев и другие области встретили снова с воздушной тревогой. Зеленский сообщил, что известно об ударах по Хмельницкой области.

Заметьте! Андрей Шутяк – глава Ярмолинецкой территориальной общины – отметил, что ракетный удар нанесли по Ярмолинецкой территориальной общине. Известно об одном пострадавшем.

Зеленский напомнил: задача украинцев – держаться и беречь себя, в частности, свои эмоции. А также – максимально помогать обороне Украины и защищать свою страну столько, сколько нужно для победы.

Задача максимум – дать базовую безопасность

Президент сообщил, что оккупанты снова били по:

Сумской области;

Николаевской области;

Днепропетровской области.

Зеленский заявил, что часть ракет удалось сбить противоздушным силам. Украинский лидер добавил, что задача-максимум – уже в этом году дать украинцам базовую безопасность и базовую защиту от ракет.

Обращение Зеленского за 5 июля: смотрите видео