Наші відважні воїни дуже майстерно б'ють ворога та вибивають його з позицій на Півдні. Росіяни вирішили зробити акцент на утриманні окупованих територій і перекидають на Херсонський напрямок свої сили з Донбасу.

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Які заходи російські окупанти проводять на Півдні

Як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, на Південнобузькому напрямку основні зусилля російські окупанти кинули на те, що утримати зайняті позиції. Окрім того, ворог здійснює активний вогневий вплив для перешкоджання просування героїв ЗСУ.

По всій лінії зіткнення окупанти стріляли з танків, ствольної та реактивної артилерії. Біля Білої Криниці та Андріївки росіяни здійснили авіаудари. Також ворог не припиняє спроб проводити повітряну розвідку з допомогою безпілотників.

Силами інженерних підрозділів противник намагається відновити зруйновані та пошкоджені мости та мостові переправи через річку Дніпро,

– повідомили у Генеральному штабі.

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