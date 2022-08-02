Об этом сообщил 24 каналу военный эксперт Олег Жданов. Он не исключает, что в Херсонской области может возникнуть ловушка для оккупантов.

Кстати Жданов назвал два вероятных варианта развития событий на Юге

Вероятная стратегия Генштаба ВСУ

По словам Жданова, создается впечатление, что Генеральный штаб ВСУ стремится, чтобы все желающие российские войска переправились на правый берег. Потому и не разрушаются в полном объеме мосты, чтобы дать возможность оккупантам это сделать.

А дальше, я так понимаю, у Генерального штаба есть какой-то план по уничтожению этой группировки войск,

– отметил эксперт.

Тем более, отметил он, что ВСУ уже потренировались на тех российских захватчиках, которые находятся на правом берегу.

Может ли там возникнуть ловушка для оккупантов

Жданов предполагает, что украинские защитники могут отрезать силы оккупантов, которые россия перебрасывает в Херсонскую область.

Хотя, если они примут попытку наступления, то картина может быть немного другая,

– заметил эксперт.

Ведь, объяснил он, нам придется остановить это наступление, а уже потом осуществлять меры по разгрому этой группировки войск.

По словам Жданова, современный порядок ведения войны уже не предполагает количественного преимущества в 3-5 раз. Сегодня главное преимущество оценивается огневыми возможностями той армии, которая ведет наступательные действия.

Жданов о стратегии ВСУ в Херсонской области: смотрите видео

Могут ли ВСУ уже скоро освободить Запорожскую область

Жданов отметил, что россияне снимают часть своих войск с Донецкого направления и перекидывают на Запорожское. Так они пытаются закрыть те дыры, которые образуются на Запорожском после снятия части и отправки их на Херсонский.

То есть они на центральном театре военных действий пытаются равномерно рассредоточить свои войска, чтобы была более-менее равная ситуация с минимальным превосходством над нашими войсками.

– заявил эксперт.

Он добавил, что уже время покажет, сможет ли Украина воспользоваться этой ситуацией.

Обратите внимание! В Херсонской области россияне постоянно задерживают мирных жителей. Они запугивают их Службой безопасности Украины. Как рассказал заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, оккупанты также используют людей для съемки пропагандистских роликов.

Больше о ситуации на Херсонщине

Украинские войска имеют успехи на Юге. Это подтверждают и специалисты из Института американского изучения войны. По их данным, 30 июля украинские силы предотвратили наступление россии на северо-западе Херсонской области.

Морские пехотинцы провели удачные контрнаступательные действия на Херсонском направлении. В плену оказались 11 врагов: 1 офицер, 1 прапорщик и сразу 9 мобилизованных в так называемой "республике" донецких боевиков.

Сопротивление украинцев на Херсонском направлении и меткие удары ВСУ по составам противника являются критическими для оккупантов. Для врага перспектива потерять областной центр сравнивается с потерей Москвы.

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