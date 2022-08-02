Про це радник голови Офісу Президента розповів в етері ютуб-каналу "ФЕЙГИН.LIVE". Олексій Арестович зазначив, що ситуація скоро зміниться.

Зауважте Бої за Піски, Авдіївку – там зараз пекло, – Зеленський звернувся до українців

росіяни перекинули на ці напрямки сили і засоби

Олексій Арестович розповів, що основна концентрація російських військ на Сході зараз у районах на південь від Бахмута й у напрямку Пісків. Радник голови Офісу Президента відзначив, що в розпорядженні наших військових є засоби для того, щоб завдати втрат противнику, однак через велику кількість ворожої артилерії нашим воїнам там складно.

Та попри це, як зазначив Арестович, нашим військовим іде допомога, яка допоможе змінити ситуацію.

Добу-дві там було вельми не просто нашим військовим, через концентрацію переважаючих сил противника, особливо в артилерії. Туди прибула допомога, ми зараз усе виправимо,

– зазначив Арестович.

Вищезгадані райони радник голови ОП назвав найгарячішими точками на фронті й ситуація там нагадувала середину травня. Хоч зараз ситуація зовсім інша, але, як відзначив Арестович, не можливо передбачити ситуацію уздовж всієї лінії фронту, яка тягнеться на 1 300 кілометрів – від Харкова і до Херсона.

"Слава тим, хто тримається. Вічна пам'ять загиблим", – так підсумував Арестович.

Що про ці напрямки сказав президент

У вечірньому зверненні 2 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові роблять все, щоб окупанти отримували щоразу більші втрати. Проте наразі не можемо повністю забрати перевагу російської армії.

Особливими проблемами є перевага ворога в живій силі та артилерії. Президент наголосив, що це особливо відчутно на Донбасі – у боях за Піски та Авдіївку. Зеленський наголосив, що там буквально пекло, в якому перебувають наші захисники та захисниці.

До теми – звернення Зеленського за 2 серпня: дивіться відео