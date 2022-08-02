Після того, як ЗСУ завдали вогневого ураження по місцю дислокації ворога у Хрустальному, окупанти не стали оприлюднювати інформацію про втрати.
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росія заперечує гибель своїх солдатів
Загарбники провели цілий комплекс захотів, спрямованих на приховання факту загибелі та поранення своїх військовослужбовців. Більшість поранених негайно відправили до військового госпіталю в ростов-на-дону на цивільних автомобілях.
Крім цього, окупанти почали переконувати, що російські війська вчасно виїхали з готелю.
Після знищення всіх слідів результативного удару ЗСУ, противник активно почав розповсюджувати дезінформацію в ЗМІ, мережі Інтернет та месенджерах, що начебто всі окупанти встигли завчасно виїхати з готелю і ніхто з них не постраждав,
– мовиться в повідомленні.
агресор втрачає рекордну кількість військових
Зауважимо, що втрати росії за 5 місяців повномасштабної війни проти України перевищують кількість загиблих американських солдатів в Іраку за 8 років.
росія вже втратила понад 41 тисячу своїх військових, а США за 8 років там втратили майже 36 тисяч своїх солдатів – мовиться про 4 266 убитих і 31 153 поранених.
Загалом від 24 лютого втрати окупантів склали:
- танків – 1768 (+0) одиниць;
- бойових броньованих машин – 4014 (+3) одиниці;
- артилерійських систем – 936 (+4) одиниці;
- РСЗВ – 259 (+0) одиниць;
- засоби ППО – 117 (+0) одиниць;
- літаків – 223 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 191 (+1) одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 739 (+3);
- крилаті ракети – 174 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2914 (+2) одиниць;
- спеціальна техніка – 82 (+0).
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