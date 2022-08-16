окупанти отримали не лише "бавовну", а й зруйновані плани
Про це 24 каналу розказав радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, дуже важливо, що у Джанкої є центральна трансформаторна станція, через яку крадена на ЗАЕС енергія і мала йти у Крим за задумом окупантів.
До теми Багато цікавого розкажемо після перемоги, – Подоляк натякнув на причини вибухів у Криму
Сьогодні Джанкойська трансформаторна станція не працює, і це дуже хороший результат, який говорить про те, що крадії зазнають дуже суттєвих втрат,
– пояснив Подоляк.
Однак, як вважає радник голови ОП, те, що втілити плани загарбників у життя вже практично неможливо, не означає, що тепер вони дадуть спокій ЗАЕС. Окупанти можуть продовжувати здійснювати провокації та обстрілювати станцію просто, щоб зруйнувати її.
"Вони хочуть покинути нашу країну, а вони обов'язково це зроблять, завдавши нам максимального збитку, зокрема й у Запоріжжі. Вони робитимуть все, щоб ми мали певні проблеми пізніше, коли вони вже зникнуть з території України", – підсумував він.
Вибухи у Криму 16 серпня: що відомо
- Вранці мешканці тимчасово окупованого Криму почали повідомляти про вибухи. Уже тоді стало відомо, що поблизу Джанкоя горить трансформаторна станція.
- Крім того, вибухи були й в Азовському – там постраждав черговий склад російських боєприпасів.
- У міноборони росії повідомили, що в районі Майського у Криму стався спалах на території обвалованого майданчика тимчасового зберігання боєприпасів у військовій частині.
- Самопроголошений "голова" окупованого Криму сєргєй аксьонов заявив, що з 5-кілометрової зони у Джанкойському районі евакуювали близько 2 тисяч людей.
- Тим часом росіяни, які перебували у Криму, вже традиційно для себе почали у паніці збирати валізи. Перед кримським мостом знову кілометрові затори.