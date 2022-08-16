окупанти отримали не лише "бавовну", а й зруйновані плани

Про це 24 каналу розказав радник голови ОП Михайло Подоляк. За його словами, дуже важливо, що у Джанкої є центральна трансформаторна станція, через яку крадена на ЗАЕС енергія і мала йти у Крим за задумом окупантів.

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Сьогодні Джанкойська трансформаторна станція не працює, і це дуже хороший результат, який говорить про те, що крадії зазнають дуже суттєвих втрат,

– пояснив Подоляк.

Однак, як вважає радник голови ОП, те, що втілити плани загарбників у життя вже практично неможливо, не означає, що тепер вони дадуть спокій ЗАЕС. Окупанти можуть продовжувати здійснювати провокації та обстрілювати станцію просто, щоб зруйнувати її.

"Вони хочуть покинути нашу країну, а вони обов'язково це зроблять, завдавши нам максимального збитку, зокрема й у Запоріжжі. Вони робитимуть все, щоб ми мали певні проблеми пізніше, коли вони вже зникнуть з території України", – підсумував він.

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