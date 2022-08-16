Про це 24 каналу розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Він також зазначив, що після перемоги буде дуже багато цікавої інформації.

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За словами Михайла Подоляка, потрібно розуміти, що Крим – цілком українська територія і все, що там відбувається, це війна України на своїй території і за свою територію.

Ці всі вибухи, як каже і росія, пов'язані із диверсійною роботою певних груп і це дуже важливо. Які групи, на сьогодні, можуть там працювати, окрім українських?

– каже Подоляк.

"Потрібно не забувати про кримськотатарські групи – це безвідносно до Джанкою та Гвардійського, а в цілому", – зазначив радник глави ОП.

Михайло Подоляк пояснює, що росія займалась усі ці роки геноцидом за етнічною ознакою, саме кримських татар. Вона їх арештовувала, депортувала, кримські татари постійно під загрозою тиску.

Геноцид кримських татар не забутий

"Росія абсолютно свідомо займалась геноцидом і тепер, кримські татари із цілковитою завзятістю відповідають, це абсолютно нормально. Протестні настрої у Криму лише на початку свого шляху до реалізації", – переконаний Подоляк.

Михайло Подоляк радник глави Офісу президента України Знов таки, я не кажу, що кримські татари причетні до вибухів у Криму, але потрібно розуміти, що настрої на півострові абсолютно антиросійські, перш за все – у кримських татар та громадян України із українським паспортом.

У Криму дуже багато цивільних окупантів, які захопили чужі будинки та квартири, коли туди прийшла російська армія у 2014, каже Подоляк.

Тому потрібно розуміти кілька пунктів:

кількість різноманітних ексцесів у Криму збільшуватиметься;

триває робота потужних диверсійних мереж;

російська армія є настільки непрофесійною, що "головотяпство" - символ їх армії;

абсолютно незрозуміле і кримінальне "керівництво" у Криму;

бездоганна робота наших спеціальних груп.

Що відомо про "свіжу бавовну" у Криму – коротко

Вранці 16 серпня у Криму була нова заграва, вибухи лунали поблизу Джанкоя. У районі Джанкоя в російських окупантів був дуже великий склад з боєприпасами. На підтвердження його ліквідації грає й той факт, що детонація снарядів тривала цілими годинами.

Через "бавовну" росіяни оточили периметр у радіусі 5 кілометрів та евакуювали 2 тисячі людей.

Близько обіду знову у Криму окупантів спіткала невдача – загарбники повідомили про нову серію вибухів неподалік Сімферополя.

Так, під обстріл потрапив склад, розташований у селі Гвардійське. Кажуть, що по ньому влучив БпЛА малого розміру.

Детальніше про "бавовну" у Криму у розмові із Михайлом Подоляком: дивіться відео