російські окупанти ніяк не припинять курити у заборонених місцях. Внаслідок їхньої "необачності" поблизу Джанкоя пролунали потужні вибухи, через які у російських окупантів виникнуть серйозні проблеми.

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Наслідки "бавовни" в Джанкої

Голова Меджлісу Рефат Чубаров повідомив, що через "бавовну" в російських окупантів у Криму почалися дуже серйозні проблеми. Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

За його інформацією, у районі Джанкоя в російських окупантів був дуже великий склад з боєприпасами. На підтвердження його ліквідації грає й той факт, що детонація снарядів тривала цілими годинами.

Через "бавовну" росіяни оточили периметр у радіусі 5 кілометрів та евакуювали 2 тисячі людей.

У результаті другого вибуху На трансформаторній підстанції пошкоджене полотно. Сполучення поїздів через Джанкой зупинене. Джанкой – це своєрідні ворота росіян до України, тож припинення сполучення створить їм проблеми,

– сказав Чубаров.

Також він додав, що інформації про наслідки потужних вибухів у Гвардійському біля Сімферополя наразі немає, але після знищення аеродрому в Новофедорівці російські літаки були у двох місцях: Бельбеку та власне Гвардійському.

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