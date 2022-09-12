Є проблеми з електрикою

Однак з електрикою та доступом до інтернету на деокупованих територіях області все буде не так швидко. Про це 24 каналу розказала радниця голови Харківської облради Наталія Попова.

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Там величезна кількість повалених та обірваних ліній електропередач, потрібно буде займатися довше і більше. Але навіть там вже працюють аварійні служби,

– повідомила вона.

Люди чекають на гуманітарну допомогу

Попри складні умови для життя та можливість вже безперешкодно виїхати в інші регіоні України, де немає проблем з електрикою та іншим необхідним для життя, мешканці звільнених територій Харківщини наразі не планують їхати.

Наталія Попова розповіла, що туди вже возять гуманітарну допомогу і від адміністрації, і від Червоного Херста та інших міжнародних організацій. Крім того, із супроводом почали їздити і деякі волонтери. Найбільше люди потребують їжі.

"Цивільні просять просто привозити більше їжі, запитують, коли буде наступна партія (гуманітарної допомоги – 24 канал), і що це буде. Але питання про те, що вони хочуть кудись виїхати, немає", – пояснила радниця голови ОВА.

На Полтавщині теж відновили зв'язок

Уранці 12 вересня голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що близько половини території регіону залишилися без зв'язку та інтернету мобільного оператора Lifecell. Це стало наслідком перепадів напруги, через які вийшов з ладу регіональний вузол зв'язку. Перебої зі зв'язком у двох локаціях Полтави були й у "Київстару".

Утім, проблему вдалося владнати. Увечері Лунін написав про те, що зв'язок на Полтавщині відновили.

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