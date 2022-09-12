Есть проблемы с электричеством

Однако с электричеством и доступом в интернет на деоккупированных территориях области все будет не так быстро. Об этом 24 каналу рассказала советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова.

Обратите внимание Миллион долларов за ракету, – Попович сказал, сколько россиянам стоил удар по ТЭЦ в Харькове

Там огромное количество поваленных и оборванных линий электропередачи, нужно будет заниматься дольше и больше. Но даже там уже работают аварийные службы,

– сообщила она.

Люди ждут гуманитарную помощ

Несмотря на сложные условия для жизни и возможность уже беспрепятственно уехать в другие регионы Украины, где нет проблем с электричеством и другим необходимым для жизни, жители освобожденных территорий Харьковщины не планируют уезжать.

Наталья Попова рассказала, что туда уже возят гуманитарную помощь и от администрации, и от Красного Херста и других международных организаций. Кроме того, с сопровождением начали ездить и некоторые волонтеры. Больше всего люди нуждаются в пище.

"Граждане просят просто привозить больше еды, спрашивают, когда будет следующая партия (гуманитарной помощи – 24 канал), и что это будет. Но вопроса о том, что они хотят куда-то уехать, нет", – пояснила советница главы ОВА.

В Полтавской области тоже возобновили связь

Утром 12 сентября глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил, что около половины территории региона остались без связи и интернета мобильного оператора Lifecell. Это стало следствием перепадов напряжения, из-за которых вышел из строя региональный узел связи. Перебои со связью в двух локациях Полтавы были и у "Киевстара".

Впрочем, проблему удалось решить. Вечером Лунин написал о том, что связь в Полтавской области возобновили.

В результате ракетных ударов 11 сентября часть Украины осталась без света