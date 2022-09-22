На пресс-конференции 8 мая на "Азовстали" представитель полка защитников завода общался с журналистами на чистом английском языке, чем и удивил всех. Мама героя подтвердила, что ее сын вернулся из плена.
Обратите внимание Я знаю, что это еще не конец, – супруга Прокопенко отреагировала на возвращение мужа
Защитник с железной волей
На следующий день после пресс-конференции Нацгвардия опубликовала факты об Илье Самойленко. Прежде там отметили, что еще во время службы в АТО Илья получил боевые ранения, в результате которых потерял левую руку и правый глаз – их заменяют протезы.
Несмотря на ранения, полученные во время боевых действий, с началом полномасштабного вторжения Илья Самойленко пошел снова защищать Украину – защищал Мариуполь, держал оборону завода "Азовсталь". Позже вместе со всеми героями выполнил приказ о сложении оружия.
Пресс-конференция на "Азовстали", которую давал Илья Самойленко: смотрите видео
Возвращение защитников "Азовстали": главное
Вечером 21 сентября состоялся масштабный обмен пленными между Украиной и россией, в рамках которого на родину вернулись 215 героев, 5 из которых – боевые командиры.
- командиров обменяли на 55 оккупантов и предателей;
- более 200 военных обменяли на кума путина виктора медведчука;
- боевые командиры к концу войны и нашей победы будут находиться на территории Турции под протекцией Реджепа Эрдогана;
С полным списком тех, кого удалось вернуть, можно ознакомиться здесь.
Очень эмоционально – уникальные кадры освобождения украинских героев: смотрите видео