Так, серед полонених – 108 оборонців "Азовсталі", восьмеро було поранено під час теракту росії в Оленівці. Також з полону визволили 5 командирів, зокрема, Дениса Прокопенка, Сергія Волинського та Святослава Паламара. Далі 24 канал зібрав реакції українців на повернення захисників.

Важливо Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

День, якого чекала вся Україна

Перша леді Олена Зеленська наголосила, що цього дня чекала вся Україна. До 215 родин наших Героїв повернулось щастя.

Думки і радість мільйонів українців сьогодні разом із ними. Дякуємо. За подвиг, за незламність, за Україну,

– написала Зеленська.

Українська парамедик Юлія Паєвська (Тайра), яку у червні також звільнили з російського полону відреагувала на обмін. Вона подякувала усім, чиїми зусиллями цього вдалось досягти. Вона зазначила, що попереду багато роботи – потрібно добитись звільнення усіх в'язнів.

Святослав Вакарчук наголосив, що повернення захисників – новина, від якої захоплює дух. Він також подякував всім, хто брав участь в операції.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький переконаний, що згодом повернемо усіх синів та доньок України.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що з полону звільнили футбольного арбітра і хороброго лікаря-нейрохірурга Дмитра Кубряка. Павелко розповів, що під час розмови з Дмитром висловив захоплення його героїзмом і витримкою. Пообіцяв йому, що він зможе продовжити в Україні кар'єру арбітра на найвищому рівні.

Росіяни хотіли перебити тему мобілізацією

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що інформаційно кремль намагався перебити тему обміну своєю мобілізацією. Спочатку росіяни хотіли оголосити мобілізацію 20 вересня, але усвідомили, що доцільніше про це повідомляти в день обміну.

Проте Маляр зазначила, спрацювало навпаки – інформаційний ефект подвоївся, а поглинання чи перебивання теми не вийшло.

Журналіст і колишній політв’язень Станіслав Асєєв прокоментував вітання звільнених з полону командирів. Він зазначив, з психологічної точки зору вони виглядають, як ті, кого заводили до камери Ізоляції тільки-но після катувань.

"Розгублена міміка, збиті емоції, навіть руки за спиною. Сподіваюсь, хоча б їм нададуть фахову психологічну допомогу, вона їм дуже потрібна", – додав Асєєв.

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