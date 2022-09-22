Так, среди пленных – 108 защитников "Азовстали", восемь были ранены во время теракта россии в Еленовке. Также из плена освободили 5 командиров, в частности Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Далее 24 канал собрал реакции украинцев на возвращение защитников.

Важно Вся Украина не сдерживает слез радости: что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена

День, которого ждала вся Украина

Первая леди Елена Зеленская подчеркнула, что этот день ждала вся Украина. В 215 семей наших Героев вернулось счастье.

Мысли и радость миллионов украинцев сегодня вместе с ними. Спасибо. За подвиг, за несокрушимость, за Украину,

– написала Зеленская.

День, якого чекала вся Україна. В який у 215 родин наших Героїв повернулось щастя. Думки і радість мільйонів українців сьогодні разом із ними. Дякуємо. За подвиг, за незламність, за Україну! pic.twitter.com/4zdqmibQBK — Олена Зеленська (@ZelenskaUA) September 21, 2022

Украинская парамедик Юлия Паевская (Тайра) , которую в июне также освободили из российского плена, отреагировала на обмен. Она поблагодарила всех, чьими усилиями этого удалось добиться. Отметила, что предстоит много работы – нужно добиться освобождения всех.

Святослав Вакарчук подчеркнул, что возвращение защитников – новость, от которой захватывает дух. Он также поблагодарил тех, кто участвовал в операции.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий убежден, что впоследствии вернем всех сыновей и дочерей Украины.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко сообщил, что из плена освободили футбольного арбитра и храброго врача-нейрохирурга Дмитрия Кубряка. Павелко рассказал, что во время разговора с Дмитрием выразил восхищение его героизмом и выдержкой. Пообещал ему, что он сможет продолжить в Украине карьеру арбитра на самом высоком уровне.

Россияне хотели перебить тему мобилизацией

Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что информационно кремль пытался перебить тему обмена своей мобилизацией. Сначала россияне хотели объявить мобилизацию 20 сентября, но осознали, что целесообразнее об этом сообщать в день обмена.

Однако Маляр отметила, что сработало наоборот – информационный эффект удвоился, а поглощение или перебивание темы не получилось.

Журналист и бывший политзаключенный Станислав Асеев прокомментировал первые заявления освобожденных из плена командиров. Он отметил, с психологической точки зрения они выглядят, как те, кого заводили в камеру "Изоляции" только после пыток.

"Растерянная мимика, сбитые эмоции, даже руки за спиной. Надеюсь, хотя бы им предоставят профессиональную психологическую помощь, она им очень нужна", - добавил Асеев.

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