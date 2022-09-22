Боєць захищав "Азовсталь" у Маріуполі у складі миколаївської 36 бригади морської піхоти.

Важливо Вся Україна не стримує сліз радості: що відомо про повернення захисників "Азовсталі" з полону

Дибленко родом з Миколаєва. Воювати пішов з 2014 року. Також він був серед "кіборгів" – брав участь в обороні Донецького аеропорту у складі 79 бригади.

Масштабний обмін полоненими: що відомо

Ввечері 21 вересня стало відомо, що додому повернулися 215 українських захисників. Серед них – 108 оборонців "Азовсталі". Зокрема, Катерина Поліщук з позивним "Пташка", Дмитро Козацький, Михайло Діанов, Ілля Самойленко та інші.

Президент Володимир Зеленський розкрив деталі операції. Він розповів, що 200 бійців обміняли на медведчука.

Крім того, з полону повернули 5 командирів: Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Прокопенка, Олега Хоменка, Дениса Шлегу. За них росії віддали 55 зрадників України. Зеленський зазначив, що до кінця війни командири перебуватимуть на території Туреччини. Однак вони зможуть бачитись з рідними.

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