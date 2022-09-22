Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців 22 вересня назвав "потужну команду", яка й надалі продовжить роботу, щоб повернути усіх захисників.

Увага Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників

Хочу назвати тих людей завдяки кому ми маємо цих 215 хороших новин. З українського боку питанням звільнення займається потужна група,

– зазначив Володимир Зеленський.

За словами президента, операцією зі звільнення полонених керують четверо:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;

голова розвідки Кирило Буданов;

голова СБУ Василь Малюк;

депутат Рустем Умеров.

Володимир Зеленський подякував їм за зусилля та український успіх. А також їх командам: Дмитру Усову, омбудсмену Дмитру Лубінцю, та міністру Денису Монастирському.

Президент зазначив, що завтра теж представить ще деяких учасників групи, яка працює заради порятунку наших людей з полону.

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