Президент України Володимир Зеленський під час звернення до українців 22 вересня назвав "потужну команду", яка й надалі продовжить роботу, щоб повернути усіх захисників.
Увага Україні вдалося повернути з російського полону 215 захисників
Хочу назвати тих людей завдяки кому ми маємо цих 215 хороших новин. З українського боку питанням звільнення займається потужна група,
– зазначив Володимир Зеленський.
За словами президента, операцією зі звільнення полонених керують четверо:
- керівник Офісу Президента Андрій Єрмак;
- голова розвідки Кирило Буданов;
- голова СБУ Василь Малюк;
- депутат Рустем Умеров.
Володимир Зеленський подякував їм за зусилля та український успіх. А також їх командам: Дмитру Усову, омбудсмену Дмитру Лубінцю, та міністру Денису Монастирському.
Президент зазначив, що завтра теж представить ще деяких учасників групи, яка працює заради порятунку наших людей з полону.
Головне про повернення захисників "Азовсталі"
- Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими оприлюднив поіменний список всіх 215 звільнених з полону росії.
- Відомо про звільнення з російського полону 10 іноземних громадян, яких було захоплено окупантами в Україні.
- Володимир Зеленський повідомив, що 200 захисників обміняли на кума путіна – Віктора Медведчука. За 5 бойових командирів українська сторона віддала 55 зрадників.
- Увечері 21 вересня з'явилися фото звільнених із полону росіян начальника патрульної поліції Маріуполя Михайла Вершиніна, парамедикаині "Пташки" Катерини Поліщук, морпіха Михайла Діанова.
Перші кадри зі звільненими українськими героями: дивіться відео