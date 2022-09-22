Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 22 сентября назвал команду, занимавшуюся освобождением наших защитников.
Внимание Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников
По словам президента, операцией по освобождению пленных руководят четверо:
- руководитель Офиса Президента Андрей Ермак
- глава разведки Кирилл Буданов
- глава СБУ Василий Малюк
- депутат Рустем Умеров
Владимир Зеленский поблагодарил их за усилия. А также их команды: Дмитрия Усова, омбудсмена Дмитрия Лубинца и министра Дениса Монастырского.