Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 22 сентября назвал команду, занимавшуюся освобождением наших защитников.

Внимание Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников

По словам президента, операцией по освобождению пленных руководят четверо:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак

глава разведки Кирилл Буданов

глава СБУ Василий Малюк

депутат Рустем Умеров

Владимир Зеленский поблагодарил их за усилия. А также их команды: Дмитрия Усова, омбудсмена Дмитрия Лубинца и министра Дениса Монастырского.