Да, немало пар, которые просто встречались, но никак не решались на этот важный шаг, именно сейчас женятся. Ведь любви ничто и никто не сломает, даже русский плен.

Главное Ракетный удар по Запорожью, в кремле размышляют о военном положении: основное за 213 день войны

Национальная гвардия Украины сообщила, что один из вернувшихся из плена 21 сентября защитников сделал своей второй половинке предложение руки и сердца.

Наш легендарный украинский Хорус, Герой Украины, который недавно был освобожден из плена, признался своей любимой,

– сообщили в Нацгвардии.

Украинский военный находился на реабилитации в больнице, и решил, что больше нет смысла откладывать на потом, поэтому сделал предложение девушке прямо в больничной палате. Его возлюбленная приняла предложение.

Хорус признался любимой прямо в больнице: смотрите видео

Возвращение украинских защитников из плена: коротко

Вечером 21 сентября в Украину вернулись 215 защитников . Среди них – 108 защитников "Азовстали". Несколько месяцев защитники "Азовстали" находились в плену.

Известно, что Украина обменяла виктора медведчука на 200 украинских военных . Однако в обмен на пять боевых командиров украинская сторона отдала 55 врагов.

Около 00:00 в ночь на 22 сентября в сети опубликовали фото уволенных командиров – защитников "Азовстали" : Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что уволить удалось 5 командиров "Азовстали". До конца войны они будут находиться в Турции. Родственники смогут встретиться с героями.

Больше об этом – уникальные кадры возвращения украинских военных из плена: смотрите видео