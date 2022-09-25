Да, немало пар, которые просто встречались, но никак не решались на этот важный шаг, именно сейчас женятся. Ведь любви ничто и никто не сломает, даже русский плен.
Главное Ракетный удар по Запорожью, в кремле размышляют о военном положении: основное за 213 день войны
Национальная гвардия Украины сообщила, что один из вернувшихся из плена 21 сентября защитников сделал своей второй половинке предложение руки и сердца.
Наш легендарный украинский Хорус, Герой Украины, который недавно был освобожден из плена, признался своей любимой,
– сообщили в Нацгвардии.
Украинский военный находился на реабилитации в больнице, и решил, что больше нет смысла откладывать на потом, поэтому сделал предложение девушке прямо в больничной палате. Его возлюбленная приняла предложение.
Хорус признался любимой прямо в больнице: смотрите видео
Возвращение украинских защитников из плена: коротко
- Вечером 21 сентября в Украину вернулись 215 защитников . Среди них – 108 защитников "Азовстали". Несколько месяцев защитники "Азовстали" находились в плену.
- Известно, что Украина обменяла виктора медведчука на 200 украинских военных . Однако в обмен на пять боевых командиров украинская сторона отдала 55 врагов.
- Около 00:00 в ночь на 22 сентября в сети опубликовали фото уволенных командиров – защитников "Азовстали" : Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что уволить удалось 5 командиров "Азовстали". До конца войны они будут находиться в Турции. Родственники смогут встретиться с героями.