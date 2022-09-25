Україну 21 вересня сколихнула радісна новина, нагадує 24 канал: додому вдалося повернути 215 захисників. Серед них – 118 оборонців "Азовсталі". Андрій Юсов – речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України – в ефірі телемарафону заявив, що підготовка до наступних обмінів вже триває.

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Їх (українців – 24 канал) потрібно визволяти. І Україна над цим працює. І Координаційний штаб над цим працює. Тому без перерви, після цього обміну, після цього повернення, паралельно вже триває підготовка до наступних обмінів,

– мовиться у повідомленні.

Юсов наголосив, що Україна повертатиме всіх своїх людей. Обмінний фонд вже є та постійно поповнюється. Герої ЗСУ на Сході та Півдні роблять все можливе, аби поповнити обмінний фонд. Україна має про що говорити та кого вимагати повернути.

Омбудсмен розповів про умови утримання захисників "Азовсталі" в полоні

Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, у яких умовах утримували захисників "Азовсталі" у російському полоні. Героїв тримали в окремих камерах. За цей час воїни відвикли розмовляти. Люди перебували фактично без засобів гігієни. Їжі давали дуже мало.

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