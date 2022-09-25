Украину 21 сентября всколыхнула радостная новость, напоминает 24 канал: домой удалось вернуть 215 защитников. Среди них – 118 защитников "Азовстали". Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – в эфире телемарафона заявил, что подготовка к последующим обменам продолжается.

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Их (украинцев – 24 канала) нужно освобождать. И Украина над этим работает. И Координационный штаб над этим работает. Поэтому без перерыва, после этого обмена, после этого возвращения, параллельно уже идет подготовка к следующим обменам,

– говорится в сообщении.

Юсов подчеркнул, что Украина будет возвращать всех своих людей. Обменный фонд уже есть и постоянно пополняется. Герои ВСУ на Востоке и Юге делают все возможное, чтобы пополнить обменный фонд. Украине есть о чем говорить и кого требовать вернуть.

Омбудсмен рассказал об условиях содержания защитников "Азовстали" в плену

Омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, в каких условиях удерживали защитников Азовстали в российском плену. Героев держали в отдельных камерах. За это время воины отвыкли говорить. Люди находились практически без средств гигиены. Еды давали очень мало.

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