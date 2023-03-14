Карма работает на россиян

Они боялись приближения НАТО к своим границам – получили десятилетиями нейтральную Финляндию (вместе со Швецией) на пороге вступления в блок. Хотели избежать "нацификации" украинцев, а получилось, что помогли создать настоящую украинскую политическую нацию. Мечтали о "демилитаризации" Украины – помогли полностью перевооружить наши ВСУ самыми современными образцами техники и технологий стран НАТО. Да это просто карма какая!

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Но сегодня речь идет об еще одном "факапе" "гэбэшных" стратегов и их вожде – об их провале на "традиционном московском рынке" – на европейском рынке газа. Потому что основным поставщиком сжиженного газа там к концу прошлого года стали… США. Штатам удалось занять этот "московский рынок", на который всего год назад даже смотреть было бесполезно – там все было "одобрено и за все заплачено".

Все началось с "сланцевого бума" в конце 2000-х. Новая технология внушала уверенность в том, что станет "гейм-чейнджером" на рынке углеводородов, и надежду на то, что Европе (Германии) удастся "спрыгнуть с иглы", на которую ее подсадили россияне. США даже объявили о планах строительства LNG терминалов в Европе за свой счет – для тогдашнего президента Дональда Трампа. Это вписывалось в его "Let's make America great again", а в конце его каденции об этом уже говорили на всех уровнях в Берлине и Брюсселе.

Однако немцы с канцлером Ангелой Меркель упорствовали, и хотя и не отрицали перспективу сотрудничества, но продолжали строить "Северные потоки". Нет, это не была "ненависть к США", скорее болезненная зависимость от России, которой давлением, подкупами и другими "кнутами и пряниками" удалось сдвинуть с насиженного места даже местного европейского поставщика газа – Норвегию.

Российские энергетические стратеги все "исправили" вместе с началом полномасштабного вторжения в Украину. Норвегия вернулась на свою позицию местного европейского поставщика, а США наконец-то вовсю начали реализацию планов по LNG. Добыча сланцевого газа в США в прошлом году резко выросла, а танкеры-газовозы начали транспортировать его в Европу. Из-за аномально теплой зимы (похоже, на Небесах тоже не любят бункерного), это помогло безболезненно компенсировать резкое уменьшение поставок газа из России.

Все кремлевские надежды заморозить Европу, как и многомиллионные бюджеты на российскую пропаганду о "замерзших европейцах" – сгорели в газовых котлах европейских теплых домиков (но теплых уже не благодаря "вонючому газу" от "Газпрома"). Ну а увеличение спроса на LNG вызвало не только увеличение добычи (США на конец года лидировали по объемам поставок LNG), но и развитие транспортной инфраструктуры и терминалов в Европе – процесс стал необратимым.

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Поэтому, несмотря на то, что России удалось проскочить с доходами от продажи углеводородов в 2022 году, в первую очередь благодаря тому, что санкции вводили постепенно, а покупатели в ЕС пытались скупиться заранее (при достаточно высоком уровне цен на энергоносители и горючее) теперь, после вступления в действие санкций в полном объеме по нефти и нефтепродуктам и принимая во внимание изменение в структуре поставок газа, 2023 год для них не будет таким доходным… В отличие от доходов США.

Как Путин увеличил доходы США

Итак, имеем абсолютно идентичную ситуацию: Путин со своей "гэбэшной" шоблой планировал побороться с американским империализмом и экспансией, но на самом деле очень сильно приобщился к увеличению доходов американских компаний и бюджета США. То есть все, как обычно, получилось ровно наоборот! Такого позитивного развития событий, возможно, не ожидали даже самые смелые оптимисты-аналитики в самих Штатах.

Напомним, что санкционные пакеты вводились в 2022 году постепенно. Лишь спустя некоторое время они стали касаться энергоносителей – прежде всего сырой нефти. Согласовывать все вопросы внутри ЕС и на встречах G7 было очень сложно. Сеть нефтепроводов, построенная еще во время Холодной войны, жестко привязывала часть нефтеперерабатывающих заводов к поставкам из тогдашнего Советского Союза. Еще сложнее было отказываться от нефтепродуктов – российская доля на рынке Европы была слишком велика, в частности авиационной отрасли. А о "газовом эмбарго" никто даже не решался говорить, как о близкой перспективе.

Но произошло все само собой, точнее благодаря глупости кремлевского главаря. Сначала регулярно останавливались поставки газа под предлогом "технологических" причин.

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На самом деле, и все это понимали, Путин делал предупредительные выстрелы, словно демонстрируя: "Вот, видите, кто здесь главный? Правильно! Тот, у кого газовый вентиль в руках!". Но эти предупредительные выстрелы вышли в ногу. То, что не решился бы сделать даже президент США (тем более – канцлер Германии), кремлевский фюрер исполнил на отлично сам. Он думал, что таким способом будет побуждать к скорейшему запуску "Северного потока-2".

После того как произошли взрывы на дне Балтийского моря, и газовая пуповина Европы была разорвана, все стало на свои места – европейский рынок газа был готов к сотрудничеству с новыми партнерами.

Учитывая очень привлекательные цены поставщиков из США, гарантии увеличения объемов поставок для замещения утраченных поставок от "Газпрома" и быстрого строительства новых LNG терминалов, хочется несколько посоветовать бункерному фюреру, руководителю "Газпрома" и его газовым стратегам. Постройте себе большую, красивую (можно с хохломской росписью) и герметичную газовую камеру. Не мучайте больше ни Украину, ни остальной мир. Народам многонациональной России дайте возможность строить свои национальные государства. Это единственное, за что вам, возможно, когда-нибудь скажут спасибо!