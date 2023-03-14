Що надає великого значення розмові Путіна і Сі

До Москви Сі Цзіньпін збирається завітати вже наступного тижня. Раніше говорили, що китайський президент може відвідати Росію у квітні. Для підготування цього візиту у Москву приїжджав головний партійний дипломат Китаю Ван Ї.

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Однак стає очевидно, що візит Сі Цзіньпіна до Москви відбудеться раніше. Він стане вагомою демонстрацією нової співпраці між Росією та Китаєм на тлі війни в Україні. До цього часу Путін і його китайський колега зустрічалися лише один раз під час великої війни в Україні. Це було на саміті Шанхайської організації співробітництва. Ця зустріч була для Путіна не надто приємною, адже центральною постаттю був не він, а Сі Цзіньпін.

Тоді говорили що, Сі вимагав від Путіна якнайшвидше закінчити війну. Однак офіційних підтверджень такої заяви не було. Багато спостерігачів вважали, що Путін розцінив цей заклик, як пропозицію якнайшвидше перемогти Україну, а зовсім не як пропозицію почати перемовини, які мали б покласти край війні.

Тепер зустріч президентів відбудеться невдовзі після того, як Китай оприлюднив свій так званий "мирний план", який вважають певним компромісом у бік Росії. Сама розмова Путіна і Сі не мала б насправді великого значення, якби не вважалося, що після неї Сі говоритиме з Зеленським.

Президент України неодноразово говорив, що хотів би порозмовляти з китайським лідером. Однак за рік великої війни такого контакту не відбулося. Були контакти лише на рівні керівників зовнішньополітичних відомств. Китай у публічній площині продовжував повторювати, поруч із закликами до миру, всі ці зовнішньополітичні заяви Росії, які стали для Москви приводом до вторгнення в Україну. От тепер така віртуальна зустріч, бо Сі не приїде до Києва, все ж таки відбудеться.

В яку гру грає Сі Цзіньпін

Однак виникає питання про те, якими будуть зміст і наслідки цієї зустрічі. Сі дуже важливо продемонструвати, що він є глобальним гравцем, при чому набагато авторитетнішим ніж президент США Джо Байден.

Це стало ясно, коли представники Саудівської Аравії та Ірану підписали у Пекіні декларацію про відновлення дипломатичних стосунків. Виявилося, що попри те, що Саудівська Аравія стратегічний союзник США, коли мовиться про можливість примирення з Іраном, посередником може бути Китай, адже він має хороші стосунки з обома країнами, на відміну від США.

Сі може грати зараз ту саму гру. Він може розмовляти з президентами Росії та України у той час, коли Вашингтон не має реальних контактів з Путіним. Але про що вони будуть розмовляти?

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Китайський "мирний план" говорить про компроміси не з російської, а з української сторони. Досі неясно, що мали на увазі китайці, коли говорили про територіальну цілісність всіх держав. Яку конституційну територію вони визнають цілісністю? Яким роком вони керуються у своїх пропозиціях?

Очевидно, що Сі притримуватиметься простої китайської ідеологеми – не можна, щоб Росія зазнала поразки, а тим більше поразки на західних умовах. От якісь такі умови він і буде пропонувати Зеленському.

Питання не в тому, чи пристане президент України на ці умови. Питання в тому, що сама розмова з Сі про перспективи закінчення війни без західних союзників може певною мірою кинути тінь на стосунки між Україною та США.

Путін і Сі можуть грати разом. Мовляв: "Ти запропонуй йому зустрітися. Не важливо, які компроміси запропонуєш, головне, що створиш нові проблеми для його стосунків з американцями, а там ми якось дочекаємося 2024 року – перемоги Дональда Трампа на виборах – і отримаємо все, чого хотіли". Так теж може бути.

Звісно, було б дивно, якби Зеленський відмовився від зустрічі з Сі, коли він цілий рік на ній наполягав.

Чому розмова Зеленського і Сі – надважлива

Є ще один небезпечний момент. Якщо Сі узгодить з Путіним певні контури закінчення війни, але вони будуть неприйнятними для України, то в Китаю будуть розв'язані руки. Мовляв, Путін тяжіє до миру, а Зеленський – ні. Тоді Китай може допомогами "миролюбній" Росії економічно.

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Тобто варіантів є багато. Більшість з них можуть бути небезпечними для майбутнього України.

Сподіваюся, що у Києві будуть сто тисяч разів думати про зміст розмови Сі і Зеленського, якщо, звісно, ця розмова відбудеться. Потрібно бути дуже й дуже обережними під час цієї розмови. Не забуваймо, що у Китаю є свої інтереси в стосунках з США, Росією та ЄС. Пекін готовий використати війну в Україні для того, щоб ці інтереси захищати.