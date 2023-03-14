Навальный мечтал стать новым Путиным

Годами Алексей Навальный, как российский политик, транслировал имперскую риторику, отпуская противные сентенции об Украине, бутербродах и "хохле", а также Грузии и "грызунов". Это ничем не лучше, чем туалетные путинские цитаты типа "Нравится – не нравится, терпи моя красавица".

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Навальный радостно ходил на марши русских националистов, кричавших что-то там о Кавказе и "России для русских". В теперь оскароносном фильме Навальный с покер-фейсом объясняет, что делал это в политических целях, мол, имеет "политическую сверхспособность" говорить "со всеми".

В переводе с русского политического языка это означает, что Навальный некоторое время просто не мешал российскому режиму делать свои дела, а даже помогал, легитимизируя маргинальных праворадикалов, подконтрольных российским спецслужбам. Но в какой-то момент – либо начал мешать, либо просто надоел.

Навальный 10 лет назад просто хотел быть новым Владимиром Путиным, более фотогеничным, с приличным знанием английского. Хотел стать "хорошим русским", перекрасившим стены в российской имперской "избе", где давно уже протекает крыша. А потом эта крыша на него и упала. Те, кто читал его еще со времен ЖЖ, теперь прячутся от повесток или уже штурмуют Бахмут на "войне с НАТО" рядом с теми, кто кричал о "Москве для москвичей".

Но, к сожалению, эти подробности важны только для украинских зрителей. Что увидят другие? Интересующиеся событиями в России вскользь, без детализации, увидят в этом фильме сильного и волевого оппозиционера, которого защищают толпы сторонников. Они увидят великолепную love-story, важную для любого хорошего кино. Они увидят профессиональную команду единомышленников.

И только украинцы увидят, что эти члены команды живут за пределами России и неплохо себя там чувствуют в отличие от простых сторонников Навального, которых таскают по тюрьмам.

"Навальный" не получил бы Оскара, если бы не война

Этот фильм был бы невозможен без работы команды BellingCat, внесшей огромный вклад в борьбу с российской дезинформацией, в том числе и против Украины. Именно беспрецедентная работа Христа Грозева и его коллег и обеспечила Навальному те же миллионы просмотров, о которых Навальный сообщает с восторгом. Оскар этому фильму снабдили также BellingCat.

Заметьте Как Украина "помогла" России вернуться в страны третьего мира

Кстати, подробнее об этом кейсе с Навальным (и многие другие, в частности о MH17) можно почитать в книге Эллиота Гиггинса "We are BellingCat". По моему мнению, их работа очень недооценена, в частности – в этом фильме.

Граждане других стран, интересующихся событиями в России вскользь, увидят взбалмошного российского фюрера, который лжет, лжет, лжет и приказывает спецслужбам убивать оппозиционеров (даже сомнительных), потому что смертельно боится потерять власть. Мы уже разрушили миф о "второй армии мира", BellingCat разрушают репутацию российских спецслужб – и это хорошо.

Надеюсь, что эти же граждане других стран, посмотрев фильм о Навальном, начнут больше интересоваться тем, что еще в течение последнего года сделал бункерный российский диктатор.

Я абсолютно уверен, что этот фильм не получил бы Оскара, если бы не полномасштабное вторжение России в Украину. К сожалению, десятки тысяч жертв войны создали лишь контекст для российского политика Навального и принесли Оскар фильму о нем, а не нам.

Я понимаю негодование в соцсетях. Но кто из вас помнит, какой фильм получил Оскар в прошлом году? Я, к примеру, не знаю. Но я помню, как год назад – 15 марта – в Киеве был объявлен двухсуточный комендантский час, потому что в бою за Мощун решалась судьба столицы. Я помню, какое зарево было над Ирпенем и Бучей в марте прошлого года. Эти воспоминания для меня гораздо важнее, чем Навальный и его история. Год назад нам всем было плевать на церемонию премии Оскар, потому что мы все были в шаге от "церемонии на Яблонской".

Важно Россия хотела "вернуть" Украину по "грузинскому рецепту"

Самый главный вывод, который могут сделать россияне из фильма о Навальном, – это то, что конформистская позиция по поводу зла является фактически сотрудничеством с ним. Со злом невозможно договориться или обмануть его. Когда россияне взывают "а нас то за что" – пусть вспоминают "политическую сверхспособность" Навального: "Для меня абсолютно нормально посидеть за столом с теми, чья картина марша для меня неудобна".

Пока Алексей сидит (за столом), вы сходите в кино на "Дом из заноз". Фильм очень рекомендую.