Путин нечасто радовал бурят своим визитом

Если визит состоится – это очень интересно. Поскольку он имеет спорный контекст.

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Это демонстрация флага, которая может вылиться в превентивное приспускание флага перед официальным заходом нового сюзерена.

1. У Путина нет никакой веской причины посещать Бурятию. За четверть века правления бункерный вождь был в Бурятии 3 раза, суммарно – меньше суток.

Последний его визит в этот регион зафиксировали в августе 2017 года, то есть 5,5 лет назад. Тогда поездка была посвящена Байкалу, выпуску мальков и ритуальной встрече с господином Циденовым, готовившимся стать губернатором.

То есть, подданные, и так не избалованные вниманием, давно не видели царя в живую. Что же побудило отправиться в неблизкий путь в мерзкую погоду?

2. В публичном пространстве циркулирует информация о подготовке визита в Москву президента Китая Си Цзиньпина. Ни Кремль, ни Китай до конца такого визита не подтвердили. Москве он нужен для инсинуаций по теме "поддержки со стороны Пекина". А вот китайскому лидеру, который на днях оформил продление своих полномочий, для визита нужна какая-то положительная повестка дня. Почва для каких-то масштабных заявлений из Москвы пока не просматривается. Там недавно был высокопоставленный дипломат Ван И.

Реакция на "мирный план" Китая предельно сдержана. Вместо мирного плана главным информационным поводом в российско-китайских отношениях стал сюжет с обозначением российских городов китайскими названиями. То есть возникла атмосфера некоторой двусмысленности и недосказанности.

Пока неясно, зачем товарищу Си ехать к нерукопожатному изгою. Зачем пачкаться? Можно направить более мелкого чиновника, если есть необходимость продемонстрировать флаг Китая в Москве.

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Жизнь бурята vs жизнь москвича

3. Российские войска, базирующиеся в Бурятии и Забайкалье (как и на всем Дальнем Востоке), понесли в Украине тяжелые потери, изменив уже 2 – 3 состава. Как следствие, российская оборона в этом регионе существенно ослаблена. В Пекине об этом прекрасно знают, что наверняка повлияет на тональность дискуссии.

Для понимания масштаба. Суммарное население Бурятии и Забайкалья – около 1 миллиона 950 тысяч человек, то есть половина Киева. Суммарная площадь – 783,2 тысячи квадратных километров, то есть на 30% больше Украины. Регионы в информационном плане – как соединяемые сосуды.

Если взять количество убитых оккупантов по численности населения региона, Бурятия делит лидерство с Тывой. "Ценность" жизни бурята примерно в 60 раз меньше ценности москвича. Жизнь забайкальца – в 37 – 40 раз "дешевле" москвича.

Для региона с населением менее 1 миллиона людей Бурятия понесла огромные потери. Это уже вызвало небольшое брожение. Эти брожения были притушены деньгами и репрессиями. Но поток гробов не останавливается.

И вот здесь второй фактор. В сентябре 2023 года в Бурятии и Забайкалье пройдут выборы местных "парламентов" – народного хурала и законодательного собрания соответственно. Если все пойдет так, как идет, популярности Москве это не придаст, как и ставленникам Кремля в регионе. Им уже публично выдвигали претензии, что они без сопротивления отправляют соплеменников на убой, чтобы выслужиться.

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В начале мобилизации более или менее состоятельное и влиятельное население уехало в соседнюю Монголию. Лояльность элиты такая себе.

Цена "положительной повестки" в России может повыситься

Визит Путина, по замыслу, должен показать, что власть крепка как никогда, вождь дееспособен, бодр и так далее. Чтобы местные бонзы не смеялись и видели на кого ориентироваться, а народ не трепался. Но результат может быть обратным. Уж слишком наглядной становится разница потенциалов между Москвой и Пекином.

Если Путин не привезет чего-то большого и ощутимого, то наверняка возникнут вопросы, а зачем он вообще нужен? Если это просто сигнал, что "я здесь царь", то в Китае улыбнутся.

Сам факт визита в Улан-Удэ – это опосредованное свидетельство того, что в Москве могут испытывать нервозность. Поэтому ее пытаются тушить. Если поездка пройдет неубедительно, Пекин увидит это лучше всех. Кремлю придется гнуться еще сильнее, цена "положительной повестки" станет еще выше.