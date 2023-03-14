Путін нечасто тішив бурят своїм візитом

Якщо візит відбудеться – це дуже цікаво. Оскільки він має суперечливий контекст.

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Це демонстрація прапора, яка може вилитися в превентивний спуск прапора перед офіційним заходом нового сюзерена.

1. У Путіна немає жодної вагомої причини відвідувати Бурятію. За чверть століття правління бункерний вождь був у Бурятії 3 рази, сумарно – менше ніж добу.

Останній його візит до цього регіону зафіксували у серпні 2017 року, тобто 5,5 року тому. Тоді поїздка була присвячена Байкалу, випуску мальків і ритуальній зустрічі з паном Циденовим, який готувався стати губернатором.

Тобто, піддані, і так не розпещені увагою, давно не бачили царя в живу. Що ж спонукало вирушити в неблизький шлях у мерзенну погоду?

2. У публічному просторі циркулює інформація про підготовку візиту до Москви президента Китаю Сі Цзіньпіна. Ані Кремль, ані Китай остаточно такого візиту не підтвердили. Москві він потрібний для інсинуацій на тему "підтримки з боку Пекіна". А ось китайському лідеру, який днями оформив продовження своїх повноважень, для візиту потрібен якийсь позитивний порядок денний. Ґрунт для якихось масштабних заяв із Москви поки не проглядається. Там нещодавно був високопоставлений дипломат Ван І.

Реакція на "мирний план" Китаю гранично стримана. Замість "мирного плану" головним інформаційним приводом у російсько-китайських відносинах став сюжет із позначенням російських міст китайськими назвами. Тобто, виникла атмосфера деякої двозначності та недомовленості.

Поки що незрозуміло, навіщо товаришу Сі їхати до нерукоподатного ізгоя. Навіщо бруднитися? Можна направити дрібнішого чиновника, якщо є потреба продемонструвати прапор Китаю в Москві.

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Життя бурята vs життя москвича

3. Російські війська, що базуються в Бурятії та Забайкаллі (як і на всьому Далекому Сході), зазнали в Україні тяжких втрат, змінивши вже 2 – 3 склади. Як наслідок – російська оборона у цьому регіоні суттєво ослаблена. У Пекіні про це чудово знають, що, напевно, вплине на тональність дискусії.

Для розуміння масштабу. Сумарне населення Бурятії та Забайкалля – приблизно 1 мільйон 950 тисяч осіб. Половина Києва. Сумарна площа – 783,2 тисячі кілометрів квадратних, тобто на 30% більше за Україну. Регіони в інформаційному плані – як судини, що сполучаються.

Якщо взяти кількість убитих окупантів щодо чисельності населення регіону, Бурятія ділить лідерство з Тивою. "Цінність" життя бурята приблизно у 60 разів менша за цінність москвича. Життя забайкальця – в 37 – 40 разів "дешевше" за москвича.

Для регіону з населенням менш як 1 мільйон людей Бурятія зазнала величезних втрат. Це вже викликало невеликі бродіння. Ці бродіння були притушені грошима та точковими репресіями. Але потік трун не зупиняється.

І ось тут другий чинник. У вересні 2023 року у Бурятії та Забайкаллі мають відбутися вибори місцевих "парламентів" – народного хуралу та законодавчих зборів відповідно. Якщо все йтиме так, як іде, популярності Москві це не додасть, як і ставленикам Кремля у регіоні. Їм уже публічно висували претензії, що вони без опору відправляють одноплемінників на забій, щоб вислужитися.

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На початку мобілізації більш-менш заможне та впливове населення виїхало у сусідню Монголію. Лояльність еліти така собі.

Ціна "позитивної повістки" у Росії може підвищитися

Візит Путіна, за задумом, повинен показати, що влада міцна як ніколи, вождь дієздатний, бадьорий і так далі. Щоб місцеві бонзи не сміялися і бачили, на кого орієнтуватися, а народ не тріпався. Але результат може бути зворотним. Надто вже наочною стає різниця потенціалів між Москвою та Пекіном.

Якщо Путін не привезе чогось великого і відчутного, то, напевно, виникнуть питання, а навіщо він взагалі потрібен? Якщо це просто сигнал, що "я тут цар", то у Китаї посміхнуться.

Сам факт візиту до Улан-Уде – це опосередковане свідчення, що у Москві можуть відчувати нервозність. Тому її намагаються гасити. Якщо поїздка пройде непереконливо, Пекін побачить це найкраще. Кремлю доведеться гнутися ще сильніше, ціна "позитивної повістки" стане ще вищою.