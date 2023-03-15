Китай хочет, чтобы ему были должны

Но в практическом смысле достаточно помнить, что для Китая главное – это медленный прагматический путь к экономическому господству китайских людей над белыми и черными "обезьянами", которыми являются остальное человечество. Вот из этого постулата все и вытекает.

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Китай вступает в геополитическую игру вокруг войны и мира в Украине с твердым намерением выиграть. При любом ходе событий.

Если при посредничестве Пекина Украина и Россия согласятся на прекращение боевых действий (заметьте, я не говорю о долговременном мире), то Китай резко повысит свой международный статус. К тому же, он сможет развить экономическую экспансию в Европу, в которой начнется потребительский бум после остановки военного противостояния в Украине. При этом и Россия, и Украина будут должны Китаю, к чему он прежде всего стремится в любых отношениях.

Если миротворческие усилия Китая будут отвергнуты – независимо от Украины или недоимперии – Китай получит повод мягко шантажировать США. Мол: "Мы предложили такой замечательный план для примирения сторон, но нас не услышали стоящие за конфликтом". Поэтому для мирного процесса Штаты должны прекратить поддерживать Украину и Тайвань, иначе Китай начнет поддерживать Россию оружием. Китайская логика – очень хитроумная.

Так или иначе, но Китай окажется в профите. Теперь, собственно, о возможном китайском плане или компромиссе по-китайски.

Непубличные договоренности от Пекина

Скорее всего, Си Цзиньпинь предложит прекратить огонь и вернуться к положению до 24 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения, но Донбасс недоимперия получает весь. Очевидно, что публично согласиться с таким подходом не может ни Украина, ни Россия. Но это совсем не означает, что непубличных договоренностей невозможно добиться.

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Понимаете, официально обе стороны отвергнут или проигнорируют предложения товарища Си. Но в ходе боевых действий как-то само собой сложится, что наши выгонят агрессоров из Запорожской и Херсонской областей. В то же время россияне, продолжая класть тысячи зэков и "мобиков", но медленно продвигаясь вперед, выйдут на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Затем начнутся переговоры. Китай с высоты своей тысячелетней мудрости заявит, что предлагал такое изначально.

Что касается позиции Штатов в этой ситуации, то к мирным инициативам Китая они относятся прохладно, но не резко негативно. США намерены предоставить Украине возможность составить переговорные условия на поле боя во время весенне-летней кампании. Это честно.

Как все будет происходить? Конечно, сначала товарищ Си лично поговорит с фюрером Путиным, который очень ждет этой встречи. Потом по телефону – с президентом Владимиром Зеленским. Параллельно российские и китайские функционеры высокого уровня будут общаться с американскими коллегами.

Если непубличная договоренность будет достигнута, то Си Цзиньпинь с помпой выступит с презентацией собственного мирного плана, уже конкретного. Если не добьются, то все ограничится проходными фразами, что война это плохо, а мир – хорошо, без конкретики. Что-то похожее на те предельно декларативные предложения, которые от Китая (не товарища Си, заметьте) уже звучали.

У Украины и Китая есть одна похожая проблема

В общем, ситуация кажется такой, что не позволяет Украине большого маневра: либо согласиться с предложениями, которые не устроят украинское общество, либо отбросить их на основании того, что общество не согласится. Однако целесообразно использовать редкий момент общения с лидером Китая для убедительного донесения позиции Украины. Ведь это пригодится на будущее.

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Во-первых, нужно сыграть на том, что Китаю близко и понятно. Он понимает, что Россия пытается военной силой вернуть себе влияние на Украину, которую Россия считает своей "исторической территорией". Приблизительно так же Китай хочет вернуть себе Тайвань. Собственно, именно эту карту и разыгрывает Путин.

Но если Китаю очень не нравится, что США оказывают военную помощь Тайваню, который юридически считается частью Китая, то симметрично Украина не может согласиться с тем, что Россия накачивала оружием и войсками Донбасс, который юридически является Украиной.

Я к тому, что проблема Донбасса для Украины очень похожа на проблему Тайваня для Поднебесной. Нужно до Си Цзиньпиня это сходство максимально донести.

Во-вторых, не забываем о китайской прагматичности и предлагаем обсудить с ним направления перспективного сотрудничества. Конечно, обязавшись разгребать те завалы, которые уже существуют. Уверен, по узкой грани между США и Китаем Украина способна балансировать. Только действовать в этом случае придется не столько упорно, сколько взвешенно и ответственно. А этому нам еще предстоит научиться.

Однако другого пути нет.