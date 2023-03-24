Об этом 24 Канала рассказал политтехнолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его словам, Путину выгодно держать у себя политика, который сможет откровенно транслировать его мнение.

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Ядерный шантаж

Заместитель председателя Совет Безопасности России Дмитрий Медведев все чаще появляется в медийном пространстве только, чтобы угрожать миру ракетными ударами, ядерной войной и подобными "мгновенными ответами" на антироссийские решения.

Медведев – это прекрасная неадекватная иллюстрация, которую держат при дворе. Это современная версия Жириновского, которого надо было кем-то заменить. Поэтому Медведев каждый раз повышает градус своих заявлений,

– отметил политтехнолог.

По мнению Тизенгаузена, глава КНР Си Цзиньпинь, приехав в Москву, должен сказать Медведеву: "Это ты каждый раз угрожаешь миру ядерным оружием?". Ведь в своем "мирном плане" Китай отмечает, что недопустимо не только использовать ядерное оружие, но и угрожать им.

Борис Тизенгаузен о роли Дмитрия Медведева: смотрите видео

"Судный день"

Политолог напомнил, что до произошедших 8 октября мощных взрывов на Крымском мосту заместитель Совбеза России говорил, что, мол, пусть только что случится с мостом – тогда наступит "судный день". Вероятно, намекая на "самолет судного дня" и ядерный апокалипсис.