Про це 24 Каналу розповів політтехнолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. За його словами, Путіну вигідно тримати біля себе політика, який зможе відверто транслювати його думки.

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Ядерний шантаж

Заступник голови Ради Безпеки Росії Дмітрій Медвєдєв все частіше з'являється у медійному просторі лише, аби погрожувати світу ракетними ударами, ядерною війною та подібними "миттєвими відповідями" на антиросійські рішення.

Медвєдєв – це прекрасна ілюстрація неадекватного, якого тримають при дворі. Це така собі сучасна версія Жириновського, якого треба було кимось замінити. Тому Медвєдєв кожен раз підвищує градус своїх заяв,

– зазначив політтехнолог.

На думку Тизенгаузена, очільник КНР Сі Цзіньпінь, приїхавши до Москви, мав би сказати Медвєдєву: "Це ти кожен раз погрожуєш світу ядерною зброєю?". Адже у своєму "мирному плані" Китай наголошує, що недопустимо не лише використовувати ядерну зброю, але й погрожувати нею.

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"Судний день"

Політолог нагадав, що до потужних вибухів на Кримському мосту, які відбулись 8 жовтня, заступник Радбезу Росії говорив, що, мовляв, нехай лише щось трапиться із мостом – тоді настане "судний день". Ймовірно, натякаючи на "літак судного дня" і ядерний апокаліпсис.